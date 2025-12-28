চুয়াডাঙ্গায় ধর্ষণ মামলায় মাদরাসা শিক্ষক গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গায় ধর্ষণ মামলায় মাদরাসা শিক্ষক গ্রেফতার
চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে করা মামলায় আরাফাত হোসেন শিশির (৩০) নামের এক মাদরাসা শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) দুপুরের দিকে উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামের দারুল উলুম ফুরকানিয়া কওমি মাদরাসা থেকে অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করে এলাকাবাসী। পরে উত্তেজিত জনতা তাকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে খবর দিলে পুলিশ তাকে থানায় নিয়ে যায়।
অভিযুক্ত আরাফাত হোসেন শিশির উপজেলার জয়রামপুর গ্রামের মল্লিকপাড়ার বাসিন্দা আব্দুল করিমের ছেলে। তিনি ওই মাদরাসায় শিক্ষকতা করতেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।
স্থানীয়রা জানান, মাদরাসার এক শিশু শিক্ষার্থীর সঙ্গে অভিযুক্ত শিক্ষকের আপত্তিকর আচরণের অভিযোগ ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরে এলাকাবাসী তাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।
দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন জানান, ভুক্তভোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে এ ঘটনায় একটি ধর্ষণ মামলা করা হয়েছে। অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আইনগত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
হুসাইন মালিক/এমএন/জেআইএম