চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে ৫ জনকে ঠেলে দিলো বিএসএফ
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার বিভীষণ সীমান্ত দিয়ে পাঁচজনকে বাংলাদেশে পুশ ইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। পরে তাদের আটক করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) ভোরে এ ঘটনা ঘটে। আটকদের গোমস্তাপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, আটক পাঁচজনের মধ্যে চারজন নড়াইল জেলার এবং একজন বাগেরহাট জেলার বাসিন্দা। তারা বিভিন্ন সময় অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে সেখানে অবস্থান করছিলেন বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে।
আটকরা হলেন- নড়াইলের কালিয়া থানার জামিলডারা গ্রামের মৃত শহীদ লস্করের ছেলে কামরুল লস্কর (৪৬), তার স্ত্রী মোছা. লিপি লস্কর (৪০), ছেলে মো. সামাদ লস্কর (২২), মেয়ে মোছা. ফিরোজা (১৬) এবং বাগেরহাট জেলার মোল্লারহাট উপজেলার কাটা দূরে গ্রামের মো. হায়দার সরদার (২৩)।
বিজিবির বিভীষণ বিওপি ক্যাম্পের নায়েক সুবেদার আব্দুল মান্নান জানান, সকালে টহলরত বিজিবি সদস্যরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দুই নারীসহ পাঁচজনকে আটক করে। পরে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়ার জন্য তাদের গোমস্তাপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়।
গোমস্তাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বারিক বলেন, বিজিবি আটকদের থানায় হস্তান্তর করেছে। তাদের পরিচয় যাচাই-বাছাই শেষে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
সোহান মাহমুদ/এফএ/এএসএম