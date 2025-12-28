নারায়ণগঞ্জে অবরোধের দেড় ঘণ্টা পর মহাসড়ক ছাড়লো ছাত্র-জনতা

নারায়ণগঞ্জে অবরোধের দেড় ঘণ্টা পর মহাসড়ক ছাড়লো ছাত্র-জনতা
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ ওসমান হাদিকে হত্যারকারীদের বিচারের দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধে নেমেছিলো নারায়ণগঞ্জের ছাত্র-জনতা। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) দেড় ঘণ্টা অবরোধ করে বিকেল সাড়ে ৪টায় জনদুর্ভোগ বিবেচনায় মহাসড়কে ছেড়ে শাহবাগের উদ্দেশ্যে রওনা হয় তারা।
সরজমিন দেখা গেছে, ছাত্র-জনতা একত্রিত হয়ে মহাসড়কের সাইনবোর্ডে জড়ো হয়ে ওসমান হাদির হত্যারকারীদের বিচারের দাবি জানিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন। এসময় তারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন স্লোগান দেন। একপর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরামর্শে এবং মানুষের ভোগান্তি বিবেচনায় সড়ক ছেড়ে দেওয়া হয়।
আন্দোলনে থাকা জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক নীরব রায়হান জানান, ওসমান হাদি বিচারের দাবিতে ইনকিলাব মঞ্চের ডাকা বিভাগীয় কর্মসূচিতে একাত্মতা প্রকাশ করে আমরা নারায়ণগঞ্জবাসী মাঠে নেমেছিলাম। হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত আমরা লড়ে যাবো। তবে আজকের মতো আমরা মহাসড়কে ছেড়ে শাহবাগের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি।
নারায়ণগঞ্জ জেলা এনসিপির সমন্বয় কমিটির সদস্য জাবেদ আলম বলেন, আমরা জনদুর্ভোগ বিবেচনা করে আজকের মতো মহাসড়ক ছেড়ে যাচ্ছি। তবে হাদি হত্যার বিচারের জন্য প্রয়োজনে আমরা আবারও মাঠে নামবো। আমাদের লড়াই চলমান থাকবে।
নারায়ণগঞ্জ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অপরাধ তারেক মেহেদী ঘটনাস্থল এসে গণমাধ্যমের সামনে বলেন, অবরোধকারী ছাত্র জনতাকে আমরা বুঝিয়ে সড়ক ছাড়িয়েছি। এখন যানচলাচল স্বাভাবিক।
উল্লেখ্য, গত ১২ ডিসেম্বর রাজধানীর বিজয়নগর এলাকায় সন্ত্রাসী কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ ডিসেম্বর শহীদ হন।
