ঝিনাইদহে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন বিএনপি-জামায়াত প্রার্থীরা

ঝিনাইদহে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন বিএনপি-জামায়াত প্রার্থীরা
ঝিনাইদহে চারটি আসনে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থীরা নিজ নিজ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। ঝিনাইদহ-১ (শৈলকূপা), ঝিনাইদহ-২ (সদর-হরিণাকুণ্ডু), ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর-মহেশপুর) ও ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ-সদর আংশিক) আসনের প্রার্থীরা তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) স্ব স্ব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরা।
এদিন দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঝিনাইদহ-২ (সদর-হরিণাকুণ্ড) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট এমএ মজিদ মনোনয়নপত্র জমা দেন। সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা হোসনেআরা’র নিকট এ মনোনয়নপত্র জমা দেয়া হয়। এসময় দলীয় নেতাকর্মীরা বিএনপি প্রার্থীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।
এ ছাড়া বিকেল ৪টার দিকে ঝিনাইদহ-১ (শৈলকূপা) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মো. আসাদুজ্জামান তার মনোনয়নপত্র জমা দেন। শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. মাহফুজুর রহমান মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেন। এসময় বিএনপি প্রার্থীর সঙ্গে জেলা বিএনপির শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
বিকেল ৪টার দিকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ-সদর আংশিক) আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মাওলানা মো. আবু তালেব। কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা রেজওয়ানা নাহিদের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন জামায়াতের এই প্রার্থী।
এসময় তার সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। একই আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী রাশেদ খান আগামীকাল (সোমবার) তার মনোনয়নপত্র জমা দিবেন বলে জানা গেছে।
অপরদিকে একই দিন বিকেলে ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর-মহেশপুর) আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ধানের শীষের প্রার্থী মেহেদী হাসান রনি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা খাদিজা আক্তার মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেন।
প্রসঙ্গত, ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা) আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩ লাখ ২৫ হাজার ২৭৮। ১১৭টি কেন্দ্রে ৫৯৪টি ভোট কক্ষে আগামী জাতীয় নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া ঝিনাইদহ-২ (সদর-হরিণাকুণ্ডু) আসনে ১৮৫টি কেন্দ্রে মোট ৯৩৭টি বুথে ভোটগ্রহণ করা হবে। এই আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৫ লাখ ৬ হাজার ৬৩৯। অপরদিকে ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ-সদর আংশিক) আসনে মোট ভোটার রয়েছেন ৩ লাখ ৩৩ হাজার ৪৬১ জন। এই আসনে ১২০টি ভোট কেন্দ্রে মোট ৬১৮টি বুথে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
এম শাহজাহান/এনএইচআর/এমএস