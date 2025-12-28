  2. দেশজুড়ে

হাসনাত আবদুল্লাহকে চেনেন না বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান

প্রকাশিত: ০৮:২৫ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক ও কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহকে চেনেন না বলে মন্তব্য করেছেন একই আসনের বিএনপি থেকে মনোনীত প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) দুপুরে কুমিল্লা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এই মন্তব্য করেন।

হাসনাত আবদুল্লাহর সঙ্গে মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী বলেন, নতুন হিসেবে আসছেন, মাঠে ময়দানে দেখা হবে, কথা হবে। বাদবাকিটাতো ভোটাররাই জানেন। আমি আর কিছু বলতে পারি না। ভোটের পরিবশে ভালো হবে, কারণ গত ১৭ বছর নির্বাচন হয়নি। এবার মনে হয় ভোট নিয়ে আগ্রহটা বেশি হবে।

ভোটে কেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ভোটের মাঠে লড়াই দ্বিমুখী বুঝি হবে- না ত্রিমুখী, সেটি আমি বুঝি না। আমি সবসময়ই চ্যালেঞ্জ নিয়ে নির্বাচন করেছি।

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ প্রসঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী বলেন, আমার সঙ্গে ওই ছেলের পরিচয় নেই। আমি ইন্টারেস্টেড না। সবার সঙ্গেই কম্পিটিশন হবে।

এক পর্যায়ে তিনি বলেন, আমিতো তাকে (হাসনাত আবদুল্লাহ) চিনিই না। তাকে এখনো দেখিনি।

