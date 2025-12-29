টেকনাফের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আগুন, পুড়লো ৪০ ঘর

টেকনাফের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আগুন, পুড়লো ৪০ ঘর
কক্সবাজারের টেকনাফে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এতে রোহিঙ্গাদের ৪০টি ঘর পুড়ে গেছে। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) রাতে ২৪ নম্বর ক্যাম্পে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেন ক্যাম্প মাঝি আমিনুল ইসলাম।
তিনি বলেন, হঠাৎ করে রাত ১১টার দিকে ২৪ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আগুন লাগে। আধা ঘণ্টা পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ততক্ষণে পুড়ে যায় আনুমানিক ৪০টি ঘর পুড়ে যায়। তবে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরের সংখ্যা এখনো সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয়নি।
টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. ইনামুল হাফিজ নাদিম বলেন, ২৪ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আগুন লাগার বিষয়টি জেনেছি। কীভাবে আগুন লেগেছে, তা এখনো জানা যায়নি।
