  2. দেশজুড়ে

উপজেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১০:২২ পিএম, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সাড়ে ৭ ঘণ্টা পর ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জ অংশে প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টা ধরে তীব্র যানজটের পর অবশেষে যান চলাচল স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ২টা থেকে শুরু হওয়া এই যানজট রাত সাড়ে ৯টার পর নিয়ন্ত্রণে আসে।

এর আগে দুপুরে মহাসড়কের কাচপুর থেকে আড়িয়াব পর্যন্ত প্রায় সাত কিলোমিটার এলাকাজুড়ে যানবাহনের দীর্ঘ লাইন লেগে যায়।

হাইওয়ে পুলিশ, যাত্রী ও পরিবহন শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, মূলত সড়ক উন্নীতকরণ কাজ চলমান থাকা, যত্রতত্র যাত্রী ওঠানামা, নিয়ম ভঙ্গ করে রুটের গাড়ির একাধিক লাইন করাসহ বিভিন্ন কারণেই যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। সন্ধ্যার পর থেকে যানবাহনের লাইন বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এসময় মহাসড়কের কাচপুর থেকে আড়িয়াবো পর্যন্ত সাত কিলোমিটার এলাকাজুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

মেঘালয় পরিবহনের চালক সুমন রানা বলেন, ‘মাঝখানে যানজট কিছুটা কম ছিল। এখন আবার শুরু হয়েছে। এই যানজট থাকলে আমাদের ট্রিপ কম হয়। আয় রোজগারও কমে যায়।’

যাত্রী মোবারক মিয়া জাগো নিউজকে বলেন, ‘রাত ৮টায় যাত্রাবাড়ী থেকে রওয়ানা দিয়ে দেড় ঘণ্টায় বরপা এসেছি। যানজট না থাকলে মাত্র ২০ মিনিট লাগতো।’

ভুলতা হাইওয়ে পুলিশ পরিদর্শক জসিম উদ্দিন জাগো নিউজকে বলেন, ‘যানজট নিরসনে হাইওয়ে পুলিশ সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় চালিয়ে যাচ্ছে। এখন আর যানবাহনের তেমন জট নেই। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে।’

নাজমুল হুদা/এসআর

 

