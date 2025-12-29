১৯ দিন লড়াই করে হার মানলেন গুলিবিদ্ধ যুবদল নেতা

১৯ দিন লড়াই করে হার মানলেন গুলিবিদ্ধ যুবদল নেতা
দুর্বৃত্ত কর্তৃক সিনেমা স্টাইলে গুলি করার পর ১৯ দিন চিকিৎসাধীন থেকে অবশেষে মৃত্যুর কাছে হার মানলেন কক্সবাজারের যুবদল নেতা মোহাম্মদ ফারুক (৩৫)। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) ভোরে চট্টগ্রামের এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
এর আগে গত ৯ ডিসেম্বর রাত সাড়ে ৯টার দিকে কক্সবাজার সদরের ঝিলংজা ইউনিয়নের উত্তরণ হাউজিং সোসাইটির সামনে বাইপাস সড়কের ওপর হামলার শিকার হন ফারুক। তিনি পশ্চিম লারপাড়া কবির আহমদের ছেলে ও কক্সবাজার শহর যুবদলের বাসটার্মিনাল অংশের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্বপালন করছিলেন।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুইটি মোটরসাইকেলে করে আসা একই এলাকার কয়েকজন সন্ত্রাসী অতর্কিতভাবে গুলি চালায়। হামলায় গুলিবিদ্ধ হন মোহাম্মদ ফারুক ও সাইফুল ইসলাম (৩২)। সাইফুল ঝিলংজা ইউনিয়নের পূর্ব লারপাড়া ১ নম্বর ওয়ার্ডের নুরুল হুদা জুনুর ছেলে। গুলিবর্ষণের পর হামলাকারীরা দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। স্থানীয়রা আহতদের কক্সবাজার সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরবর্তীতে দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রামে স্থানান্তর করা হয়।
ফারুককে চট্টগ্রামের এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে দীর্ঘদিন আইসিইউসহ নিবিড় পর্যবেক্ষণে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।
ফারুকের মৃত্যুতে কক্সবাজার শহর যুবদলসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা হত্যাকাণ্ডের দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের পাশাপাশি জড়িত সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।
