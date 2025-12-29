চুয়াডাঙ্গায় সাংবাদিকদের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর মতবিনিময় সভা
চুয়াডাঙ্গার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে জেলা জামায়াতে ইসলামীর আয়োজনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির রুহুল আমিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান এবং সহকারী সেক্রেটারি ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের জামায়াত মনোনীত এমপি প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল।
সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে রুহুল আমিন বলেন, জামায়াতে ইসলামী ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক একটি আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গড়তে চায়। আমরা মাদকমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত ও চাঁদাবাজমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছি। চুয়াডাঙ্গার শিক্ষা, সড়ক যোগাযোগসহ সার্বিক উন্নয়নে জামায়াতে ইসলামী কার্যকর ভূমিকা রাখতে চায়। আমরা এমন একটি সমাজ গড়তে চাই, যেখানে হানাহানি, মারামারি ও বিশৃঙ্খলার কোনো স্থান থাকবে না।
তিনি আরও বলেন, আগামীতে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে পারলে চুয়াডাঙ্গার সার্বিক উন্নয়নে বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। চুয়াডাঙ্গা একটি কৃষিপ্রধান জেলা হলেও এখানকার কৃষকরা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত। সার ও বীজ প্রাপ্তিতে তারা নানা সংকটে পড়েন। জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় এলে ডিলার প্রথার অবসান ঘটিয়ে কৃষকদের ঘরে ঘরে সার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি কৃষকদের উৎপাদিত বীজ বিএডিসিতে কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার হিসেবে সরাসরি সরবরাহের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। আলু সংরক্ষণের জন্য হিমাগার স্থাপন এবং কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে আধুনিক ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্রও গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে।
মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা আজিজুর রহমান, জেলা অর্থ সম্পাদক কামাল উদ্দিন, দামুড়হুদা উপজেলা আমির নায়েব আলী, চুয়াডাঙ্গা পৌর আমীর হাসিবুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা নায়েবে আমির মাওলানা আব্দুল গফুর, চুয়াডাঙ্গা পৌর সেক্রেটারি মোস্তফা কামাল, দর্শনা পৌর আমির সাহিকুল আলম অপুসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।
সভায় সাংবাদিকদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে মতবিনিময়ের মাধ্যমে জেলার উন্নয়ন ও সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।
হুসাইন মালিক/এফএ/জেআইএম