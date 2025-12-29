  2. দেশজুড়ে

পঞ্চগড়ে কমেছে দিন-রাতের তাপমাত্রা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি পঞ্চগড়
প্রকাশিত: ১২:০৮ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
পঞ্চগড়ে ফের কমেছে দিন ও রাতের তাপমাত্রা। সূর্যের দেখা নেই তিনদিন ধরে। ঘন কুয়াশাও নেই। হিমশীতল বাতাসে অনুভূত হচ্ছে হাড় কাঁপানো শীত। রাতভর টিপটিপ করে বৃষ্টির মত কুয়াশা পড়ে।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় ১২ দশমিক ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস। রোববার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩ দশমিক ৩ ডিগ্রি। দিনের (সর্বোচ্চ) তাপমাত্রা আবারও ১৭ দশমিক ৮ থেকে কমে রেকর্ড করা হয় ১৬ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

দিনভর হালকা কুয়াশার সঙ্গে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ আর উত্তর থেকে বেয়ে আসা হিমশীতল বাতাসে কনকনে শীত অনুভূত হচ্ছে। হাড় কাঁপানো শীতে দৈনন্দিন আয় কমে গেছে দিনমজুর মানুষের। দুর্ভোগে পড়েছেন খেটে খাওয়া মানুষ। বিশেষ করে দৈনিক আয় কমেছে রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক চালকদের।

জেলা শহরের পুরাতন ক্যাম্প এলাকার ইজিবাইক চালক ফয়জুল ইসলাম বলেন, সারাদিন সূর্যের মুখ দেখা যায় না। খুব বাতাস করছে। বাতাসের জন্য কনকনে ঠান্ডা লাগতেছে। ঠান্ডার জন্য মানুষ বেশি দরকার ছাড়া রিকশায় উঠতে চায় না।

তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, তিনদিন ধরে উত্তরের হিমেল বাতাসের কারণে শীতের প্রকোপ বেড়েছে। দিনের তাপমাত্রা নেমে যাওয়ার ফলে হাড় কাঁপানো শীত অনুভূত হচ্ছে।

