গাইবান্ধায় ১ লাখ ৩৮ হাজার নতুন ভোটার

প্রকাশিত: ০২:০৬ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
গাইবান্ধার পাঁচটি আসনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত করেছে জেলা নির্বাচন অফিসার। তালিকা অনুযায়ী জেলার মোট ভোটার সংখ্যা ২১ লাখ ৯০ হাজার ৪০০ জন। এর মধ্যে এক লাখ ৩৭ হাজার ৮০৩ জন নতুন ভোটার।

জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা যায়, মোট ভোটারের মধ্যে পুরুষের তুলনায় ২৫ হাজার ৫৩২ জন বেশি নারী ভোটার। এছাড়া তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৩৬ জন। এসব ভোটাররা জেলার ৬৭৫টি ভোট কেন্দ্রে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ২০ লাখ ৫২ হাজার ৫৯৭ জন।

রোববার গাইবান্ধা জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয় থেকে এসব তথ্য নিশ্চিত করছেন।

জেলার আসনভিত্তিক ভোটার তথ্য অনুযায়ী- গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসনে মোট ৪ লাখ ১৯ হাজার ১১১ ভোটারের মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ৭ হাজার ৫৭৪, নারী ২ লাখ ১১ হাজার ৫৩৪ ও তৃতীয় লিঙ্গের ৩ জন।

গাইবান্ধা-২ (সদর) আসনে মোট ৪ লাখ ১১ হাজার ৪৬০ ভোটারের মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ২ হাজার ৩৭, নারী ২ লাখ ৯ হাজার ৪১২ ও তৃতীয় লিঙ্গের ১১ জন।

গাইবান্ধা-৩ (সাদুল্লাপুর-পলাশবাড়ী) আসনে মোট ৫ লাখ ৬ হাজার ১৮৫ ভোটারের মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ৪৮ হাজার ৯০২, নারী ২ লাখ ৫৭ হাজার ২৭৪ ও তৃতীয় লিঙ্গের ৯ জন।

গাইবান্ধা-৪ (গোবিন্দগঞ্জ) আসনে মোট ৪ লাখ ৬৮ হাজার ৩৮৪ ভোটারের মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ৩১ হাজার ৬২৮, নারী ২ লাখ ৩৬ হাজার ৭৪৬ ও তৃতীয় লিঙ্গের ১০ জন।

গাইবান্ধা-৫ (ফুলছড়ি-সাঘাটা) আসনে মোট ৩ লাখ ৮৫ হাজার ২৬০ ভোটারের মধ্যে পুরুষ ১ লাখ ৯২ হাজার ২৭৫, নারী ১ লাখ ৯২ হাজার ৯৮২ ও তৃতীয় লিঙ্গের ৩ জন।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জেলায় মোট ভোটার ছিল ২০ লাখ ৫২ হাজর ৫৭৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ছিল ১০ লাখ ১১ হাজার ৪৭০ এবং নারী ভোটার ছিল ১০ লাখ ৪১ হাজার ২০৭। এছাড়া তৃতীয় লিঙ্গের ছিল ২১ ছিলেন জন। সেবার ভোটকেন্দ্র ছিল ৬৬৬টি।

এদিকে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরপরই প্রার্থী ও সমর্থকরা প্রচার-প্রচারণায় সরব হয়ে উঠেছেন। তাদের টার্গেট নারী ও তরুণ ভোটারদের নিয়ে। আর প্রতিশ্রুতির ভাণ্ডার নিয়ে ছুটছেন ভোটারদের দুয়ারে-দুয়ারে। বিশেষ করে নারী ভোটারদের মন জয়ের চেষ্টা করছেন প্রার্থীরা।

জেলা নির্বাচন অফিসার মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম বলেন, জেলার পাঁচটি আসনে চূড়ান্তভাবে ভোটার সংখ্যা প্রস্তুত করা হয়েছে। তবে ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা শনাক্ত করা হয়নি।

গাইবান্ধা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান মোল্লা বলেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য এরই মধ্যে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সম্ভাব্য প্রার্থীরা তাদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ দাখিল করছেন। সেইসঙ্গে অবাধ, সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করার লক্ষ্যে সব ধরনের প্রস্তুতি চলছে।

