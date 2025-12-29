চাঁপাইনবাবগঞ্জে-৩
বিএনপির প্রার্থীর বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ জামায়াতের
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চাঁপাইনবাবগঞ্জে-৩ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও সাবেক সংসদ সদস্য হারুনুর রশীদের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আমির নূরুল ইসলাম বুলবুল।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) দুপুরে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল শেষে এ অভিযোগ করেন আমির নূরুল ইসলাম বুলবুল।
তিনি বলেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ চাঁপাইনবাবগঞ্জে-৩ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী বিভিন্নভাবে আচরণবিধি লঙ্ঘন করছেন। আমি বিষয়টি জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তাকে মৌখিকভাবে জানিয়েছি। লিখিত অভিযোগ করবো। যেন এমন কার্যক্রম তিনি আর না করতে পারেন।
নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সব প্রার্থী, কর্মী ও ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে । পাশাপাশি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন এবং সব দলের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তিনি।
তবে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ অস্বীকার করে চাঁপাইনবাবগঞ্জে-৩ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও সাবেক সংসদ সদস্য হারুনুর রশীদ বলেন, আমরা আচরণবিধি লঙ্ঘন করিনি, বরং জামায়াত প্রার্থী অনেকভাবেই আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন। এর প্রমাণ আমাদের কাছে আছে।
জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং অফিসার শাহাদাত হোসেন মাসুদ বলেন, আমরা দুপুর দুইটা পর্যন্ত মোট তিনজনের মনোনয়নপত্র জমা পেয়েছি। বিকেল ৫ টা পর্যন্ত সময় আছে। আরও কোনো প্রার্থী চাইলে জমা দিতে পারবেন।
এছাড়াও তিনি বলেন, কোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ পেলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এখনো কারো বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি।
জেলা নির্বাচন কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার তিনটি সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ১৪ লাখ ২৯ হাজার ৬৬০ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার ৭ লাখ ৮ হাজার ৮৭০ জন এবং পুরুষ ভোটার ৭ লাখ ২০ হাজার ৭৮৯ জন। তিনটি আসনে মোট ২০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেছেন।
সোহান মাহমুদ/এনএইচআর/এমএস