কিশোরগঞ্জ-২
মনোনয়নপত্র জমা দিলেন আনিসুজ্জামান খোকন
কিশোরগঞ্জ-২ (কটিয়াদী–পাকুন্দিয়া) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান খোকন। সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) দুপুরে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আসলাম মোল্লার কাছে তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেন।
আনিসুজ্জামান খোকন বলেন, জিয়াউর রহমানের সময় আমি ময়মনসিংহ-১৯ আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ছিলাম। জিয়ার মৃত্যুর পর বেগম খালেদা জিয়াকে রাজনীতিতে নিয়ে আসার ক্ষেত্রেও আমার ভূমিকা ছিল। পরবর্তীতে আমি যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাই, তবে দীর্ঘ ৪০ বছরেও আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করিনি।
তিনি আরও বলেন, আমার ছোট ভাই বীর মুক্তিযোদ্ধা আখতারুজ্জামান রঞ্জন আমার হাত ধরে বিএনপিতে এসে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলো। বর্তমানে সে জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতি এখন মূলত দুই ধারায় বিভক্ত- একটি ভারতপন্থি, অন্যটি আমেরিকাপন্থি। ভারতীয় আধিপত্যবাদ প্রতিহত করতে হলে আমেরিকার সহায়তা প্রয়োজন। আমি আমেরিকার পক্ষে অবস্থান করছি।
নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই নির্বাচনে আমার জয়ের সম্ভাবনা নেই। তবে রাজনীতির ধারা পরিবর্তনের জন্যই আমি নির্বাচনে এসেছি। মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের অনেক ইতিহাস মানুষ জানে না। আমি নিজে যুদ্ধ করেছি, প্রকৃত ইতিহাস আমি জানি।
আনিসুজ্জামান খোকন ১৯৭৯ সালে বিএনপি থেকে ময়মনসিংহ-১৯ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। সে সময় তিনি বিএনপির গণশিক্ষা বিষয়ক সহ-সম্পাদক ছিলেন। তিনি বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন এবং শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের একান্ত ব্যক্তিগত সহকারী সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
মুক্তিযুদ্ধে তিনি ১১ নম্বর সেক্টরে কর্নেল আবু তাহেরের অধীনে কোম্পানি কমান্ডার হিসেবে যুদ্ধ করেন। এর আগে ১৯৭০ সালে তিনি সরকারি তিতুমীর কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ছিলেন।
এসকে রাসেল/এনএইচআর/এমএস