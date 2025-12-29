পিরোজপুরে কনকনে শীতে জনজীবন বিপর্যস্ত
তীব্র শৈত্যপ্রবাহে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো পিরোজপুরে ও জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। হঠাৎ করে তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় শীতের তীব্রতা বেড়েছে। ঘন কুয়াশার কারণে দিনের বেলায় সূর্যের দেখা মিলছে না।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সকালে জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিলো।
এদিকে শীতের প্রকোপে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছেন খেটে খাওয়া মানুষ, শিশু ও বয়স্করা। শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে রোগীর সংখ্যাও বেড়েছে। পর্যাপ্ত শীতবস্ত্রের অভাবে নিম্নআয়ের মানুষেরা চরম কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন।
কুয়াশার কারণে সড়ক ও নৌপথে যান চলাচল ব্যাহত। কুয়াশার কারণে দিনের বেলায় ও যানবাহন হেডলাট জ্বালিয়ে ধীরগতিতে চলাচল করছে। শীতের প্রভাবে কাজে যেতে না পেরে অনেক দিনমজুর বেকার হয়ে পড়েছেন।
আগামী কয়েকদিন এই শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে। এ অবস্থায় শীত থেকে রক্ষা পেতে সবাইকে সতর্ক থাকার পাশাপাশি সরকার ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।
রিকশাচালক রফিক শেখ বলেন, অনেক শীত পড়েছে। ঠান্ডায় গাড়ি চালাতে অনেক কষ্ট হয়। এরকম ঠান্ডা যদি থাকে তাহলে আমাদের জন্য অনেক ক্ষতি হবে।
দিনমজুর জামাল শেখ বলেন, অনেক শীত পড়েছে, এই শীতে কাজ করা সম্ভব না। দুই দিন ধরে অনেক শীত থাকায় কাজে যাচ্ছি না। ঘরে সামান্য খাবার আছে, এরকম যদি শীত পড়ে তাহলে আমাদের মতো গরিবের জন্য অনেক সমস্যা।
মো. তরিকুল ইসলাম/এমএস