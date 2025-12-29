কিশোরগঞ্জ-৬
মনোনয়নপত্র জমা দিলেন বিএনপি প্রার্থী শরীফুল আলম
কিশোরগঞ্জ -৬ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন মো. শরীফুল আলম৷ সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) দুপুরে ভৈরব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারি রিটানিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে কেএম মামুনুর রশীদের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি।
এসময় উপস্থিত ছিলেন- ভৈরব উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো. রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মো. আরিফুল ইসলাম, উপজেলা সাংগঠনিক সম্পাদক ভিপি মো. সাইফুল ইসলাম ও মো. নুরুজ্জামান, পৌর বিএনপির সভাপতি হাজী মো. শাহিন, সাধারণ সম্পাদক মো. মুজিবুর রহমান। এছাড়াও উপজেলা ও পৌর বিএনপির অঙ্গসংগঠসহ যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দলের সকল নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
এসময় বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মো.শরীফুল আলম বলেন, আগামী নির্বাচন দেশ ও জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি যদি নির্বাচনে জয় হতে পারি তাহলে এই অঞ্চলের উন্নয়নসহ সার্বিক সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সহাবস্থানে মানবিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কাজ করবো।
তিনি আরও বলেন, বিগত তিনটি নির্বাচনে দেশের মানুষ ভোট দিতে পারেনি। সাংবাদিকরাও তাদের স্বাভাবিক সাংবাদিকতা করতে পারেনি। একটি প্রতিবন্ধকতা দলীয় প্রভাব কাজ করেছিলো। জুলাই গণঅভ্যাুত্থানে পর এই দেশের মানুষ নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখছে। আমরা আশা করি অন্তর্বর্তী সরকার একটি অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রশাসনসহ সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করবে।
উল্লেখ্য, কিশোরগঞ্জ-৬ আসনে এবার ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ২৮ হাজার ৮০৪ জন। তার মধ্য ভৈরব উপজেলায় ভোটার সংখ্যা ২ লাখ ৫৮ হাজার ১৪৩ জন ও কুলিয়ারচর উপজেলায় ভোটার সংখ্যা ১ লাখ ৭০ হাজার ৬৬১ জন।
রাজীবুল হাসান/এনএইচআর/এমএস