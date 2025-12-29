  2. দেশজুড়ে

ঝিনাইদহ-৪

রাশেদ খাঁনের আসনেই মনোনয়নপত্র জমা দিলেন বিএনপির ফিরোজ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:৫৫ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ-সদর আংশিক) আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী রাশেদ খাঁন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তবে একই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) দুপুরে কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা রেজওয়ানা নাহিদের কাছে পৃথকভাবে মনোনয়নপত্র জমা দেন দুই প্রার্থী।

বেলা আড়াইটার দিকে ঝিনাইদহ-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত রাশেদ খানে মনোনয়নপত্র জমা দেন। এ সময় ঝিনাইদহ-১ (শৈলকূপা) আসনের ধানের শীষের প্রার্থী সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান ও ঝিনাইদহ ২ (সদর-হরিণাকুন্ডু) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আব্দুল মজিদসহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বেলা দেড়টার দিকে একই আসনে কেন্দ্রীয় সেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ মনোনয়নপত্র জমা দেন। এসময় তার সঙ্গে উপজেলা বিএনপি, ছাত্রদলসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মনোনয়নপত্র জমাদান শেষে স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজ বলেন, আমি কালীগঞ্জবাসীর ওপর আস্থাশীল। তারা আমাকে চেয়েছে। আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করে কালীগঞ্জের মানুষের কথা বিবেচনা করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি। ইনশাল্লাহ কালীগঞ্জ জনগণের জয় হবে।

পরে বেলা আড়াইটার দিকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পরে ধানের শীষের প্রার্থী রাশেদ খাঁন বলেন, তারেক রহমান আমাকে ধানের শীষ প্রতীক দিয়ে কালীগঞ্জে পাঠিয়েছেন। আমি তারেক রহমানের প্রতিনিধি। আমি বিশ্বাস করি, ধানের শীষের ভোটার ও কালীগঞ্জের আপামর জনসাধারণ ধানের শীষের প্রার্থী হিসেবে আমাকে ভোট দেবেন। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শে বলীয়ান হয়ে আমি কালীগঞ্জ তথা ঝিনাইদহ জনপদের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে চাই।

