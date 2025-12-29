কিশোরগঞ্জ-৫
স্বতন্ত্র হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন শেখ মুজিবুর রহমান
কিশোরগঞ্জ-৫ (নিকলী–বাজিতপুর) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বাজিতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান ইকবাল।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে বাজিতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার শহীদুল ইসলামের কাছে তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেন।
মনোনয়নপত্র দাখিল শেষে শেখ মুজিবুর রহমান ইকবাল বলেন, তিনি দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে বাজিতপুর ও নিকলী উপজেলার বিএনপির নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন। এলাকার মানুষের সুখ–দুঃখে পাশে থেকে তিনি নিজেকে জনগণের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন। সেই ধারাবাহিকতায় প্রথম পর্যায়ে দল তাকে মনোনয়ন দিলেও পরে তা পরিবর্তন করা হয়।
তিনি বলেন, দুদিন আগে নিজের বাবার দল বিলুপ্ত করে বিএনপিতে যোগ দেওয়া সৈয়দ এহসানুল হুদাকে ধানের শীষ প্রতীক দেওয়া হয়েছে, যা বাজিতপুর-নিকলীর বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা মেনে নিতে পারেননি। ফলে বাধ্য হয়েই আমাকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিতে হয়েছে।
শেখ মুজিবুর রহমান ইকবাল আরও বলেন, এই আসনের জনগণের প্রতি তার দায়বদ্ধতা দীর্ঘদিনের। নির্বাচিত হলে তিনি উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা খাতে বাস্তবভিত্তিক পরিবর্তন আনতে কাজ করবেন। পাশাপাশি নদীভাঙন, বেকারত্ব, কৃষি সংকট ও মাদক নির্মূলে তার সুস্পষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে।
মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় তার সঙ্গে বাজিতপুর ও নিকলী উপজেলা বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের শত শত নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, গত ৪ ডিসেম্বর কিশোরগঞ্জ-৫ (নিকলী–বাজিতপুর) আসনে শেখ মুজিবুর রহমান ইকবালকে দলীয় মনোনয়ন দিয়েছিল বিএনপি। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয় দলের চেয়ারম্যান সৈয়দ এহসানুল হুদা তার দল বিলুপ্ত করে বিএনপিতে যোগ দিলে ২৪ ডিসেম্বর তাকে একই আসনে মনোনয়ন দেওয়া হয়। মনোনয়ন পরিবর্তনের প্রতিবাদে গত কয়েকদিন ধরে নিকলী–বাজিতপুর এলাকায় শেখ মুজিবুর রহমান ইকবালের সমর্থকেরা বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছিলেন। শেষ পর্যন্ত মনোনয়ন পরিবর্তন না হওয়ায় তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।
