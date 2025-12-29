ঈশ্বরদীতে ২০ ইটভাটার মালিককে ২৫ লাখ টাকা জরিমানা
পাবনার ঈশ্বরদীর লক্ষীকুন্ডা ইউনিয়নে অবৈধ ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে ২০ ভাটার মালিককে ২৫ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে যৌথ বাহিনী। সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) পরিবেশ অধিদপ্তরের রাজশাহীর উপ-পরিচালক তাসমিনা হোসেনের নেতৃত্বে যৌথবাহিনী নিয়ে এই অভিযান পরিচালনা করেন।
অভিযানের এক পর্যায়ে নবীনগর এলাকায় ইটভাটায় কর্মরত শ্রমিকরা প্রতিরোধ সৃষ্টি এবং সড়ক অবরোধের চেষ্টা করে। অভিযানের সময় একটি অবৈধ ভাটা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, যৌথবাহিনী সোমবার সকাল ১০টার দিকে পাকুড়িয়া এলাকায় জনৈক মিজান সরদারের এসবিএম ব্রিকস নামক অবৈধ ইটভাটা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়। এরপর নবীনগর এলাকায় অভিযানে আসলে ভাটা শ্রমিকরা অভিযানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। এসময় দাদাপুর-ঈশ্বরদী সড়ক অবরোধ করে শ্রমিকরা বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে। যৌথবাহিনী অবরোধ সরিয়ে ফেলার পর পুনরায় অভিযান শুরু হয়। এসময় ২০টি ভাটায় মোট ২৫ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় এবং অবৈধ ভাটা পরিচালনা না করার জন্য মুচলেকা আদায় করা হয়।
পরিবেশ অধিদপ্তরের রাজশাহীর উপ-পরিচালক তাসমিনা হোসেন বলেন, অবৈধ ইটভাটায় অভিযান অব্যাহত থাকবে। অবৈধ ইটভাটা পরিচালনা না করার জন্য মালিকদের সতর্ক করার পাশাপাশি মুচলেকা নেওয়া হয়েছে।
