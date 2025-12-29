  2. দেশজুড়ে

পিরোজপুরের তিন আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ১৬ প্রার্থী

প্রকাশিত: ০৭:৩৯ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পিরোজপুর জেলার তিনটি সংসদীয় আসনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্রসহ মোট ১৬ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে প্রার্থীরা তাদের আবেদন জমা দেন।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার দুপুরে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন পিরোজপুর-১ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন ও জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মাসুদ সাঈদী। একই সঙ্গে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন পিরোজপুর-২ আসনে জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী শামীম সাঈদী এবং বিএনপি প্রার্থী আহমেদ সোহেল মঞ্জু সুমন। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য দলের প্রার্থীরা মনোনয়ন দাখিল করেছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, পিরোজপুর-১ আসন থেকে ৫ জন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করলেও শেষ পর্যন্ত বিএনপির মনোনীত প্রার্থী অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন এবং জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মাসুদ সাঈদীসহ মোট ২ জন মনোনয়ন জমা দেন। এছাড়া পিরোজপুর-২ আসনে ৮ জন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন, যার মধ্যে ৭ জন শেষ পর্যন্ত মনোনয়ন দাখিল করেছেন।

এদিকে পিরোজপুর-৩ আসন থেকে ৯ জন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করলেও ৭ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা যায়, পিরোজপুর জেলার তিন আসন থেকে মোট ২২ জন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছিলেন। শেষ সময় পর্যন্ত এর মধ্যে ১৬ জন সংসদ সদস্য প্রার্থী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র দেন। নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী যাচাই-বাছাই, আপিল ও প্রত্যাহার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। এরপর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।

