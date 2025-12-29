নেত্রকোণার পাঁচ আসনে ৩০ প্রার্থীর মনোনয়ন জমা

নেত্রকোণার পাঁচ আসনে ৩০ প্রার্থীর মনোনয়ন জমা
আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমার সময় শেষ হয়েছে সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টায়। নির্ধারিত সময়ে নেত্রকোনার পাঁচটি আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৩০ প্রার্থী।
নেত্রকোনা-১ (কলমাকান্দা-দুর্গাপুর):
আসনটিতে বিএনপির মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় আইনবিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, স্বতন্ত্র মো. লুৎফর রহমান (ডিপ্টি) খেলাফত মজলিশ থেকে গোলাম রব্বানী, জাতীয় পার্টির প্রার্থী আনোয়ার হোসেন খান শান্ত, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. আঃ মান্নান সোহাগ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের মো. বেলাল হোসেন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির মো. আলকাছ উদ্দিন মীর মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
আসনটিতে মোট ভোটার ৪ লাখ ৫৬ হাজার ১৮২ জন। তাদের মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ৩১ হাজার ৭৬৫ জন, নারী ভোটার ২ লাখ ২৪ হাজার ৪১২ জন, হিজড়া ভোটার রয়েছেন ৫জন।
নেত্রকোনা-২ (সদর-বারহাট্টা):
আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন জেলা কমিটির সভাপতি চিকিৎসক অধ্যাপক মো. আনোয়ারুল হক, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী সাবেক জেলা আমীর মাওলানা এনামূল হক, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম, ইসলামী ঐক্যজোটের মো. শরিফ উদ্দিন তালুকদার, জাতীয় পার্টির এবিএম রফিকুল ইসলাম তালুকদার, এনসিপির মো. ফাহিম রহমান খান পাঠান, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের আব্দুর রহিম মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
আসনটিতে মোট ভোটার ৫ লাখ ২ হাজার ৪৩৮ জন। তাদের মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ৫২ হাজার ৩৭৯ জন, নারী ভোটার ২ লাখ ৫০ হাজার ৪৭ জন, হিজড়া ভোটার রয়েছেন ১২ জন।
নেত্রকোনা-৩ (কেন্দুয়া-আটপাড়া):
আসনে কেন্দ্রীয় বিএনপির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. রফিকুল ইসলাম হিলালী, জাতীয় পার্টির মো. আবুল হোসেন তালুকদার, ইসলামী ফ্রন্টের বাংলাদেশের মো. শামছুদ্দোহা, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. জাকির হোসেন, বিএনপির বিদ্রোহী হিসেবে জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেন ভুঁইয়া দুলাল, জামায়াতে প্রার্থী জেলা কমিটির শুরা ও কর্মপরিষদ সদস্য খায়রুল কবির নিয়োগী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
আসনটিতে মোট ভোটার ৪ লাখ ২০ হাজার ৪৮৬ জন। তাদের মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ১৪ হাজার ৮৯০ জন, নারী ভোটার ২ লাখ ৫ হাজার ৭৮৭ জন, হিজড়া ভোটার রয়েছেন ১৯ জন।
নেত্রকোনা-৪ (মদন-মোহনগঞ্জ-খালিয়াজুরি):
আসনে বিএনপির সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হিসেবে ময়মনসিংহ মহানগর জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আল হেলাল, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির জলি তালুকদার, বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কাস পার্টির চম্পা রানী সরকার, স্বতন্ত্র তাহমিনা জামান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের হাফেজ মাওলানা মুখলেছুর রহমান মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
আসনটিতে মোট ভোটার ৩ লাখ ৭৫ হাজার ৩০৮ জন। তাদের মধ্যে পুরুষ ১ লাখ ৯০ হাজার ৩২১ জন, নারী ভোটার ১ লাখ ৮৪ হাজার ৯৭৩ জন, হিজড়া ভোটার রয়েছেন ১৪ জন।
নেত্রকোনা-৫ (পূর্বধলা):
আসনে উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের তালুকদার, জামায়াতে ইসলামীর মাসুম মোস্তফা, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর মো. নূরুল ইসলাম, জাতীয় পার্টির ওয়াহিদুজ্জামান আজাদ।
আসনটিতে মোট ভোটার ২ লাখ ৯০ হাজার ১১৭ জন। তাদের মধ্যে পুরুষ ১ লাখ ৪৭ হাজার ৮৯৮ জন, নারী ভোটার ১ লাখ ৪২ হাজার ২১৭ জন, হিজড়া ভোটার রয়েছেন ২ জন।
এইচ এম কামাল/এনএইচআর/এএসএম