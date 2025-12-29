  2. দেশজুড়ে

কিশোরগঞ্জের ছয় আসনে ৫৮ জনের মনোনয়নপত্র জমা, স্বতন্ত্র ১১ জন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কিশোরগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৯:০৫ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
কিশোরগঞ্জের ছয় আসনে ৫৮ জনের মনোনয়নপত্র জমা, স্বতন্ত্র ১১ জন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে কিশোরগঞ্জের ছয়টি সংসদীয় আসনে মোট ৫৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এদের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী ১১ জন।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও বিভিন্ন উপজেলার সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে দলীয় মনোনয়নপ্রাপ্ত ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ব্যাপক ভিড় দেখা যায়।

নির্বাচন কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, কিশোরগঞ্জ-১ (সদর-হোসেনপুর) আসনে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসসহ মোট ১৩ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এদের মধ্যে বিএনপির তিনজন স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন।

কিশোরগঞ্জ-২ (কটিয়াদী-পাকুন্দিয়া) আসনে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন ও গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থীসহ মোট আটজন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এ আসনে বিএনপির একজনসহ দুজন স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন।

কিশোরগঞ্জ-৩ (করিমগঞ্জ-তাড়াইল) আসনে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন ও জাতীয় পার্টিসহ মোট ১০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এখানে বিএনপির একজনসহ দুজন স্বতন্ত্র প্রার্থী।

কিশোরগঞ্জ-৪ (ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম) আসনে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থীসহ মোট আটজন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এ আসনে বিএনপির একজনসহ চারজন স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন।

কিশোরগঞ্জ-৫ (নিকলী-বাজিতপুর) আসনে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন ও মুসলিম লীগের প্রার্থীসহ মোট আটজন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এখানে বিএনপির একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী।

কিশোরগঞ্জ-৬ (ভৈরব-কুলিয়ারচর) আসনে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি (দুজন), জাতীয় পার্টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, খেলাফত মজলিস, ইসলামী আন্দোলন ও এনসিপিসহ মোট ১০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

এসকে রাসেল/এসআর

 

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।