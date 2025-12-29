  2. দেশজুড়ে

চুয়াডাঙ্গার দুই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ১১ প্রার্থী

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চুয়াডাঙ্গা
প্রকাশিত: ০৯:৩৪ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
চুয়াডাঙ্গার দুই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ১১ প্রার্থী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্য থেকে মোট ১১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সকাল থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত রিটার্নিং অফিসার ও চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়।

তবে কেন্দ্রীয় কৃষকদলের সদস্য এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক কমিটির সদস্য বিএনপি নেত্রী মিলিমা ইসলাম বিশ্বাস স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন ফরম উত্তোলন করলেও কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জমা দেননি।

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে যারা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন তারা হলেন—জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও দলীয় মনোনীত প্রার্থী শরীফুজ্জামান শরীফ, জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি হাসানুজ্জামান সজীব ও সহ-সভাপতি মাওলানা জহুরুল ইসলাম আজীজী, আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব মোল্লা এহসান ফারুক।

চুয়াডাঙ্গার দুই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ১১ প্রার্থী

অন্যদিকে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও দলীয় মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু, চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আমির ও দলীয় মনোনীত প্রার্থী রুহুল আমিন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি হাসানুজ্জামান সজীব, বাংলাদেশ কংগ্রেস পার্টির মনোনীত প্রার্থী ও দৈনিক সকালের সময়ের সম্পাদক-প্রকাশক নুর হাকিম এবং এবি পার্টির চুয়াডাঙ্গা জেলা আহ্বায়ক ও দলীয় মনোনীত প্রার্থী আলমগীর হোসেন।

এদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি হাসানুজ্জামান সজীব দুটি আসন থেকেই মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। ফলে তিনি চুয়াডাঙ্গা-১ ও চুয়াডাঙ্গা-২ থেকেই নির্বাচনী লড়াইয়ে থাকছেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা নির্বাচন অফিসার আহমেদ আলী জানান, দুটি সংসদীয় আসনে মোট ১২ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। যার মধ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১১ জন প্রার্থী আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

২০২৫ সালের ২০ ডিসেম্বর জেলা নির্বাচন অফিস ঘোষিত চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে (সদর ও আলমডাঙ্গা) মোট ভোটার পাঁচ লাখ ৭ হাজার ৪৮১ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার দুই লাখ ৫১ হাজার ৯৭১ জন এবং নারী ভোটার দুই লাখ ৫৫ হাজার ৫০৩ জন।

অন্যদিকে, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে (জীবননগর, দামুড়হুদা ও সদর উপজেলার একাংশ) মোট ভোটার চার লাখ ৮৬ হাজার ১৯৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার দুই লাখ ৪৩ হাজার ৩১ জন। নারী ভোটার দুই লাখ ৪৩ হাজার ১৬৩ জন।

হুসাইন মালিক/এসআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।