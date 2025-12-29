  2. দেশজুড়ে

ঝিনাইদহের ৪ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ২৭ প্রার্থী

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঝিনাইদহ
প্রকাশিত: ০৯:৩৯ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ জেলার ৪টি সংসদীয় আসন থেকে স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মোট ২৭ প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সকাল থেকেই জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলার অন্যান্য উপজেলায় সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে প্রার্থীরা তাদের নিজ নিজ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

জেলা নির্বাচন কমিশন কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ঝিনাইদহ-৪ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন দুজন। তারা দুজনই বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত। এর মধ্যে রয়েছেন, কেন্দ্রীয় সেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ ও একই আসনে বিএনপির সাবেক সাংসদ শহিদুজ্জামান বেল্টুর স্ত্রী ও জেলা বিএনপির উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য মুর্শিদা খাতুন।

ঝিনাইদহ-১ (শৈলকূপা)

সোমবার এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেন এএসএম মতিউর রহমান (জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী), মো. আলম বিশ্বাস (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), মনিকা আলম (জাতীয় পার্টি), সহিদুল এনাম পল্লব মিয়া (বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল, মার্কসবাদী), মো. আসাদুজ্জামান (বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস) ও মো. মতিয়ার রহমান (এবি পার্টি)। এ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান গত রোববার (২৮ ডিসেম্বর) মনোনয়নপত্র জমা দেন।

ঝিনাইদহ-২ (সদর-হরিণাকুণ্ডু)

এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন মো. আব্দুল মজিদ (বিএনপি), আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর (জামায়াতে ইসলামী), এইচএম মোমতাজুর রহমান (ইসলামী আন্দোলন), সাওগাতুল ইসলাম (জাতীয় পার্টি), মো. আবু তোয়াব (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি), আসাদুল ইসলাম আসাদ (বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল, বাসদ)।

ঝিনাইদহ-৩ (মহেশপুর-কোটচাঁদপুর)

দুটি উপজেলা নিয়ে গঠিত এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন মোহাম্মদ মেহেদী হাসান (বিএনপি), অধ্যাপক মতিয়ার রহমান (জামায়াতে ইসলামী), মাওলানা সারোয়ার হোসেন (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), মো. সুমন কবির (গণঅধিকার পরিষদ) ও মুজাহিদুল ইসলাম (এবি পার্টি)।

ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ-সদর আংশিক)

এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন রাশেদ খাঁন (বিএনপি), সাইফুল ইসলাম ফিরোজ (স্বতন্ত্র/বিএনপি), মুর্শিদা খাতুন (স্বতন্ত্র/বিএনপি), আহমদ আব্দুল জলিল (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), মো. আবু তালিব (জামায়াতে ইসলামী), এমদাদুল ইসলাম বাচ্চু (জাতীয় পার্টি), ওবায়দুল হক রাসেল (স্বতন্ত্র), খনিয়া খানম (গণফোরাম), মীর আমিনুল ইসলাম (স্বতন্ত্র)।

জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. আবুল হোসেন বলেন, জেলার সংসদীয় চারটি আসনে মোট ৩২ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। এর মধ্যে ২৭ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। আগামী ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই করবেন।

এম শাহজাহান/কেএইচকে/এএসএম

