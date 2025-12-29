  2. দেশজুড়ে

বরগুনার দুই আসনে সংসদ সদস্য হতে চান ১৮ জন

প্রকাশিত: ০৯:৪৬ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরগুনার দুটি সংসদীয় আসনে মোট ১৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এর মধ্যে বরগুনা-১ আসনে ৬ জন এবং বরগুনা-২ আসনে ১২ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিনে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়সহ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কাছে বিকেল ৫টা পর্যন্ত প্রার্থীরা তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, বরগুনা-১ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মো. নজরুল ইসলাম মোল্লা, মো. ওলি উল্লাহ (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), মো. মুহিব্বুল্লাহ (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী), মো. জাহাঙ্গীর হোসাইন (খেলাফত মজলিস), মো. জামাল হোসাইন (জাতীয় পার্টি) এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মশিউর রহমান।

অন্যদিকে বরগুনা-২ আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন মো. নূরুল ইসলাম (বিএনপি), ডা. সুলতান আহমদ (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী), মো. কামরুজ্জামান লিটন (জাতীয় পার্টি), মো. আলাউদ্দিন আকাশ (আমজনতার দল), মো. সোলায়মান (ন্যাশনাল পিপলস পার্টি), মো. মিজানুর রহমান (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), মো. রফিকুল ইসলাম (খেলাফত মজলিস), আবদুল লতিফ ফরাজী (জাতীয় পার্টি), মো. সাব্বির আহমেদ (বাংলাদেশ কংগ্রেস), সৈয়দ মো. নাজেস আফরোজ (জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন) এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মশিউর রহমান ও মো. শামিম।

নির্বাচন কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বরগুনার দুটি সংসদীয় আসনে মোট ২১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। এর মধ্যে বরগুনা-১ আসনে ৮ জন এবং বরগুনা-২ আসনে ১৩ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। দাখিল শেষে প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশনের আচরণবিধি মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দেন।

এ বিষয়ে বরগুনার জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার তাছলিমা আক্তার বলেন, নির্বাচন কমিশন ঘোষিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যারা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন, আমরা তাদের মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেছি। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী পরবর্তীতে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করা হবে।


