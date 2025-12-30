  2. দেশজুড়ে

দিনাজপুরে রেললাইনে ঝাঁপ, বিচ্ছিন্ন মাথা ট্রেনে আটকে গেলো ৫ কিমি

প্রকাশিত: ০২:০৬ এএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
দিনাজপুর রেলওয়ে স্টেশন/ফাইল ছবি

দিনাজপুরে রেললাইনে ঝাঁপ দেওয়া এক ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন মাথা ট্রেনে আটকে পাঁচ কিলোমিটার যাওয়ার পর উদ্ধার করা হয়েছে।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা ৪৯ মিনিটে দিনাজপুর রেলওয়ে স্টেশনের দুই নম্বর প্লাটফর্মের তিন নম্বর লাইনে এ ঘটনা। পরে নিহত ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন হাত ও পা উদ্ধার করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে তার পরিচয় পাওয়া যায়নি।

দিনাজপুর রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফখরুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মাথাটি পাওয়া যায় সান্তাহার থেকে ছেড়ে আসা দোলনচাঁপা ট্রেনে নিচে। এর চালক এনায়েতুর রহমান জানান, ট্রেনটি যখন সন্ধ্যায় সদর উপজেলার কাউগাঁ স্টেশন পেরিয়ে ৪০৪/৭ ও ৪০৫ নম্বর সেকশনের মাঝামাঝি স্থান অতিক্রম করছিল এসময় এক ব্যক্তি সামনে ঝাঁপ দেন। কিন্তু গতি বেশি থাকায় ট্রেনটি থামানোর মতো অবস্থা ছিল না।

চালক বলেন, ট্রেনটি ঘটনাস্থল থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে দিনাজপুর স্টেশনে এসে যাত্রাবিরতি করে। এসময় ২১৫৫ নম্বর বগির নিচে মানুষের মাথা আটকে থাকতে দেখে এক যাত্রী চিৎকার দেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে মাথাটি উদ্ধার করেন।

দিনাজপুর রেলওয়ে থানার ওসি ফখরুল ইসলাম জানান, মাথাটি উদ্ধারের পর ঘটনাস্থল থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে সদর উপজেলার চুনিয়াপাড়া থেকে হাত ও পা উদ্ধার করা হয়। শরীরের অন্যান্য অংশের সন্ধান চলছে। উদ্ধার করা মাথা ও হাত-পা দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। মরদেহের পরিচয় এখনো শনাক্ত হয়নি।

