ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৬ আসনে ৭২ এমপি প্রার্থীর মনোনয়ন দাখিল

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৬ আসনে ৭২ এমপি প্রার্থীর মনোনয়ন দাখিল
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন দাখিল করেছেন ৭২ জন প্রার্থী। সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টা পর্যন্ত রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে ৬টি নির্বাচনি আসনের প্রার্থীরা এই মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। এরমধ্যে ৫১ জন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এবং ২১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী। রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়।
এরমধ্যে জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রার্থী ৫ জন, স্বতন্ত্র ২১ জন, জামায়াতে ইসলামীর ৬ জন, জাতীয় পার্টির ৫ জন, ইসলামি আন্দোলনের ৬ জন, খেলাফত মজলিসের ৪ জন, ইনসানিয়াত বিপ্লবের ৬ জন, ইসলামি ফ্রন্টের ৩ জন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) ২ জন, গণঅধিকার পরিষদের ২ জন, জাতীয় নাগরিক পার্টির ২ জন, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির ২ জন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের ২ জন, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের ১ জন, আম জনতার দলের ১ জন, গণসংহতি আন্দোলনের ২ জন, গণফ্রন্টের ১ জন, সিপিবির ১ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করেছেন।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ (নাসিরনগর)
এই সংসদীয় আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ১২ জন প্রার্থী। এরমধ্যে বিএনপির এম এ হান্নান, জামায়াতে ইসলামীর এ. কে. এম. আমিনুল ইসলাম, স্বতন্ত্র এস. এ. কে. একরামুজ্জামান, স্বতন্ত্র এ. কে. এম. কামরুজ্জামান, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রটের মো. ইসলাম উদ্দিন, জাতীয় পার্টির মো. শাহ আলম, ইনসানিয়াত বিল্পব বাংলাদেশের মো. শরীফ মৃধা, খেলাফত মজলিসের এস. এম. শহিদ উল্লাহ, স্বতন্ত্র ইকবাল চোধুরী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের হুসাইন আহমদ, স্বতন্ত্র সৈয়দ নজরুল ইসলাম, স্বতন্ত্র মোঃ হাবিবুর রহমান মনোনয়ন দাখিল করেছেন।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ ও বিজয়নগরের দুই ইউনিয়ন)
আসনটিতে মনোনয়ন দাখিল করেছেন ১১ জন। তারা হলেন- বিএনপি সমর্থিত জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের মোহাম্মদ জুনায়েদ আল হাবীব, জাতীয় পার্টির অ্যাডভোকেট মো. জিয়াউল হক মৃধা, স্বতন্ত্র রুমিন ফারহানা, জাতীয় নাগরিক পার্টির আশরাফ উদ্দিন (মাহদি), বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মো. মোবারক হোসাইন, স্বতন্ত্র এস এন তরুন দে, আম জনতার দলের শরিফা আক্তার, ইনসানিয়াত বিল্পব বাংলাদেশের মো. মাঈন উদ্দিন, খেলাফত মজলিসের আবুল ফাতাহ্ মো. মাসুক, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নেছার আহমাদ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) তৈমুর রেজা মো. শাহজাদ।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ (সদর-বিজয়নগর)
এ আসনের মনোনয়ন দাখিল করেছেন ১৩ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করেছেন। তারা হলেন- বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার খালেদ হোসেন মাহবুব শ্যামল, জামায়াতে ইসলামীর অধ্যাপক জুনায়েদ হাসান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নিয়াজুল করীম, খেলাফত মজলিসের হাফেজ মো. এমদাদউল্লাহ, ইসলামী ফ্রন্ট বাংলাদেশ আয়েশা আক্তার, জাতীয় পার্টির মো. রেজাউল ইসলাম ভূঞা, স্বতন্ত্র মো. ওমর ইউসুফ খান, ইনসানিয়াত বিল্পব বাংলাদেশের মো. আবু হানিফ, স্বতন্ত্র নুরে আলম ছিদ্দিকী, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মো. আতাউল্লাহ, স্বতন্ত্র মো. কাজী জাহাঙ্গীর, স্বতন্ত্র আরিফুর রহমান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের মুহাম্মদ মুহসিনুল হাসান।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ (কসবা-আখাউড়া)
সীমান্তবর্তী দুই উপজেলা নিয়ে গঠিত এই আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ১০ জন প্রার্থী। এ আসনে বিএনপির দুইজন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করেছেন। মনোনয়ন দাখিল করা প্রার্থীরা হলেন- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মুশফিকুর রহমান ও কবীর আহমেদ ভূঞা, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মো. আতাউর রহমান সরকার, জাতীয় পার্টির মো. জহিরুল হক খাঁন, গণঅধিকার পরিষদের (জিওপি) মো. জহিরুল হক চৌধুরী, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের রফি উদ্দীন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. জসিম, স্বতন্ত্র নাছির উদ্দিন হাজারী, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মো. হাফেজ আলম, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এন.পি.পি) শাহীন খান।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ (নবীনগর)
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এই সংসদীয় আসনে মনোনয়ন দাখিল করেছেন ১১ জন। তারা হলেন- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মো. আবদুল মান্নান, স্বতন্ত্র কাজী নাজমুল হোসেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আবদুল বাতেন, গণফ্রন্টের নজরুল ইসলাম ভূইয়া, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের মোহাম্মদ আশরাফুল হক, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) মো. শাহীন খান, জাতীয় পার্টির মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম, গণসংহতি আন্দোলনের নাহিদা জাহান, খেলাফতে মজলিশের আমজাদ হোসাইন ও স্বতন্ত্র মুছা সিরাজী।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ (বাঞ্ছারামপুর)
এই আসনে মনোনয়ন দাখিল করেছেন ১৫ জন প্রার্থী। তারা হলেন- গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারি জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সাইদ উদ্দিন খাঁন, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের মো. হাবিবুর রহমান, স্বতন্ত্র শাহ মুর্তজা আলী, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির মো. সফিকুল ইসলাম, স্বতন্ত্র মোহাম্মদ আবু কায়েস সিকদার, গণ-অধিকার পরিষদের সফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের মো. আবু নাসের, স্বতন্ত্র আব্দুল খালেক, স্বতন্ত্র মো. মেহেদী হাছান, স্বতন্ত্র কাজী দবির উদ্দিন, স্বতন্ত্র ড. মো. সাইদুজ্জামান কামাল, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) কে. এম. জাবির, বাংলাদেশ জামায়েতে ইসলামীর মো. মহসীন, স্বতন্ত্র দেওয়ান মো. নাজমুল হুদা।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এফএ