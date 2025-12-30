কক্সবাজারে ৯২ হাজার ইয়াবাসহ পাচারকারী গ্রেফতার

কক্সবাজারে ৯২ হাজার ইয়াবাসহ পাচারকারী গ্রেফতার
টেকনাফ থেকে প্রাইভেটকারে পাচারের সময় কক্সবাজার শহরে অভিযান চালিয়ে ৯২ হাজার ৬০০ পিস ইয়াবা জব্দ করেছে পুলিশ। এসময় মাদক কারবারে অভিযুক্ত এক যুবককে গ্রেফতার এবং একটি প্রাইভেটকার জব্দ করা হয়েছে।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) দুপুরে জেলা প্রশাসক কার্যালয় এলাকায় ইয়াবাভর্তি কারটি রেখে আত্মগোপন করা কারবারিকে গ্রেফতার ও মাদকসহ প্রাইভেট কারটি জব্দ করা হয় বলে জানিয়েছেন সদর মডেল থানার ওসি মো. ছমিউদ্দিন।
গ্রেফতার রেজাউল করিম (৩২) কক্সবাজারের টেকনাফ সদর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের ডেইলপাড়ার আব্দুর রহিমের ছেলে।
ওসি ছমিউদ্দিন জানান, গোপন সংবাদে খবর আসে টেকনাফের ডেইলপাড়া থেকে ইয়াবার একটি বড় চালান কক্সবাজারে আনা হচ্ছে। এ খবরে সকাল থেকে থানার কয়েকটি টিম মাঠে নামানো হয়। চেকপোস্ট বসানো হয় লিংকরোড রেলক্রসিং এলাকায়। কার নিয়ে আসা মাদক কারবারিরা চেকপোস্টের খবর পেয়ে গতিপথ পরিবর্তন করে জেলা শহরে ঢুকে যায়। কারটি ডিসি কার্যালয়ের মসজিদের পাশে রেখে সটকে পড়ে চালক ও পাচারকারীরা।
ওসি আরও জানান, সকাল থেকে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে মাদক পাচারকারীদের সর্বশেষ অবস্থান নিশ্চিত করে অভিযানে রেজাউলকে আটক করা হয়। তার দেখানো মতে, কারটি জব্দ করে থানা হেফাজতে আনা হয়। সেখানে পেছনের অংশে রাখা ৪৬টি পোটলা উদ্ধার করে একেকটি পোটলায় ২০০০ করে ৯২ হাজার ইয়াবা পাওয়া যায়। অপর একটি পোটলায় মিলেছে আরও ৬০০ পিস ইয়াবা। সব মিলিয়ে ৯২ হাজার ৬০০ পিস ইয়াবাসহ রেজাউল করিমকে গ্রেফতার দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা দায়ের করা হচ্ছে। এতে কারটির চালক আবদুল্লাহ ও আরও কয়েকজনকে সহযোগী করে আসামি করা হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন ওসি।
সায়ীদ আলমগীর/এফএ