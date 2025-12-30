নাটোরে রডভর্তি ট্রাকের পেছনে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কা, নিহত ২
নাটোরের বড়াইগ্রামে দাঁড়িয়ে থাকা রডভর্তি ট্রাকের পেছনে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই দুইজন নিহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) ভোর সোয়া ৬টার দিকে বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কের মানিকপুর কলাবাগান এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটি দ্রুত পালিয়ে যায়।
নিহতরা হলেন, কাভার্ডভ্যানের চালক সোহাগ হোসেন (২৬) ও যাত্রী তাকওয়া ফুড কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধি বিপ্লব হোসেন (৩৬)। সোহাগ নলডাঙ্গা উপজেলার বেলঘড়িয়া এলাকার ফরজ আলীর ছেলে ও বিপ্লব টাঙ্গাইল জেলার নাগোরপুর উপজেলার চৌবাড়িয়া ওহেদ আলীর ছেলে।
বনপাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা রডভর্তি ট্রাকটি মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এসময় একই দিক থেকে ছেড়ে আসা একটি কাভার্ডভ্যান পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে কাভার্ডভ্যানের সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায় এবং চালক ও যাত্রী নিহত হন। পালিয়ে যাওয়া ট্রাকটি শনাক্ত করে আটকের চেষ্টা চলছে।
রেজাউল করিম রেজা/এফএ/এমএস