কক্সবাজারের চার আসনে ২৩ প্রার্থীর মনোনয়ন জমা

কক্সবাজারের চার আসনে ২৩ প্রার্থীর মনোনয়ন জমা
আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে কক্সবাজার জেলার চারটি সংসদীয় আসনে ৩ স্বতন্ত্রসহ মোট ২৩ জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সকাল থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে এসব মনোনয়নপত্র জমা দেন তারা।
রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, বিএনপির হয়ে কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন দলটির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ, কক্সবাজার-২ (মহেশখালী-কুতুবদিয়া) আসনে আলমগীর ফরিদ, কক্সবাজার-৩(সদর-ঈদগাঁও-রামু) আসনে কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী বিষয়ক সম্পাদক লুৎফুর রহমান কাজল ও কক্সবাজার-৪ (উখিয়া-টেকনাফ) আসনে জেলা সভাপতি শাহজাহান চৌধুরী।
এছাড়া জামায়াতের প্রার্থী হয়ে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন কক্সবাজার-১ আসনে কক্সবাজার শহর জামায়াতের আমির আবদুল্লাহ আল ফারুক, কক্সবাজার-২ আসনে কেন্দ্রীয় অ্যাসিস্টেন্টে সেক্রেটারি ড. এএইচএম হামিদুর রহমান আযাদ, কক্সবাজার-৩ আসনে শহিদুল আলম বাহাদুর ও কক্সবাজার-৪ আসনে জেলা আমির নুর আহমদ আনোয়ারি।
স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে কক্সবাজার-১ আসনে মো. সাইফুল ইসলাম, কক্সবাজার-২ আসনে গোলাম মাওলা, কক্সবাজার-৩ আসনে মো. ইলিয়াছ মিয়া মনোনয়ন দাখিল করেছেন।
এছাড়া কক্সবাজার-১ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. ছরওয়ার আলম কুতুবী, গণঅধিকার পরিষদের আবদুল কাদের, কক্সবাজার-২ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জিয়াউল হক, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের ওবায়দুল কাদের নদভী, গণঅধিকার পরিষদের এসএম রুকনুজ্জামান খান, জাতীয় পার্টির মাহমুদুল করিম, কক্সবাজার-৩ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমিরুল ইসলাম, বাংলাদেশ লেবার পার্টির জগদীশ বড়ুয়া, আমজনতার দলের নুরুল আবছার এবং কক্সবাজার-৪ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নুরুল হক, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের-(এনডিএম) সাইফুদ্দীন খালেদ, লেবার ডেমোক্রেটিক পার্টির আবদুল্লাহ আল আরাফাত মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং অফিসার এম এ মান্নান।
রিটার্নিং অফিসার জানান, ১১ ডিসেম্বর নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। জেলা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ের পাশাপাশি উপজেলা পর্যায়ে সহকারী রিটার্নিং অফিসারের (ইউএনও কার্যালয়) কাছ থেকেও মনোনয়নপত্র সংগ্রহের করতে পেরেছেন। জমা দেওয়ার নির্ধারিত দিন বিকাল ৫টা পর্যন্ত দলীয় ও স্বতন্ত্রসহ মোট ২৩জন প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন।
নির্বাচন কমিশন ঘোষিত সংশোধিত তফসিল মতে, রিটার্নিং কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। আগামী ২ জানুয়ারি কক্সবাজার ১ ও ২ আসন এবং ৩ জানুয়ারি কক্সবাজার ৩ ও ৪ আসনের বাছাই কার্যক্রম চলবে।
এ বিষয়ে আগেই গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৫ থেকে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত আপিল দায়ের করা যাবে। ১০ থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত আপিল নিষ্পত্তি এবং ২০ জানুয়ারি প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ নির্ধারণ করা আছে। এরপর ২১ জানুয়ারি প্রতীক বরাদ্দ এবং ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও চতুর্থ গণভোট অনুষ্ঠিত হবে।
