চাঁপাইনবাবগঞ্জের ৩ আসনের ১৬ প্রার্থী মনোনয়ন জমা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:২৭ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে উৎসবমুখর পরিবেশে প্রার্থীরা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সকাল থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার তিনটি সংসদীয় আসনে ১৬ প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১

এ আসনে ৬ জন মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তারা হলেন- মো. কেরামত আলী (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী), নূরানী মো. শামসুল হোদা (বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট), মো. শাহজাহান মিঞা (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), মোহাঃ আফজাল হোসেন (জাতীয় পার্টি), মো. মনিরুল ইসলাম (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ) ও মো. আব্দুল হালিম (বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ–২

এ আসনে ৫ জন মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তারা হলেন- ড. মিজানুর রহমান (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী), মো. খুরশীদ আলী (জাতীয় পার্টি), মো. সাদেকুল ইসলাম (কমিউনিস্ট পার্টি), মো. আমিনুল ইসলাম (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও মো. ইব্রাহিম খলিল (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩

এ আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ৫ জন। তারা হলেন- মো. নুরুল ইসলাম(বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী), মো. হারুনুর রশিদ (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), মো. ফজলুর ইসলাম খান (জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি), মো. শফিকুল ইসলাম (গণ অধিকার পরিষদ) ও মো. মনিরুল ইসলাম (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা শাহাদাত হোসেন মাসুদ বলেন, নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পর জমা দেওয়া সব মনোনয়নপত্র খতিয়ে দেখা হবে। যাচাই-বাছাই শেষে যেসব প্রার্থী যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন, তাদের নিয়ে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। এরপর নির্ধারিত সময় অনুযায়ী প্রার্থিতা প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে এবং শেষ ধাপে বৈধ প্রার্থীদের মাঝে নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দসহ প্রয়োজনীয় সব আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শেষ করা হবে।

