  2. দেশজুড়ে

দিনাজপুরে ৪ দফা দাবিতে মহাসড়কে বিক্ষোভ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি দিনাজপুর
প্রকাশিত: ০৫:৪২ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
দিনাজপুরে ৪ দফা দাবিতে মহাসড়কে বিক্ষোভ

দিনাজপুর ডিজিটাল মিটার ও ডিজিটাল ডিমান্ড চার্জ বাতিলসহ চার দফা দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। ফলে দশমাইল মহাসড়কের দুই পাশে শতাধিক যানবাহন আটকা পড়েছে।

দিনাজপুর যুব সমাজের ব্যানারে মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকাল ১০টা থেকে সুইহারী নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপলাই পিএলসি বিদ্যুৎ ভবন বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১ এর সামনে এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। দুপুরে তারা ওই অফিসের প্রধান গেটে তালা দিয়ে জোহরের নামাজ রাস্তায় আদায় করেন।

দিনাজপুর যুব সমাজের আহ্বায়ক মো. মেশকাত আরেফিন সাকিল বলেন, প্রিপেইড মিটার সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে, পোস্টপেইড মিটার পুনঃস্থাপন করতে হবে, বিদ্যুৎ খাতে সব অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। এই দাবিগুলো নিয়ে আমরা আজ দিনাজপুর যুব সমাজের ব্যানারে এই কর্মসূচি পালন করছি। কারণ আমাদের বাড়ির দেয়ালে মিটার লাগিয়ে আমাদের কাছে ভাড়া আদায় করা হচ্ছে, রিচার্জে প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নেই, বৃদ্ধদের জন্য এই মিটার ব্যবহার করা অনেক কষ্টের এবং যে প্রিপেইড মিটার দুর্নীতি বন্ধের জন্য চালু করা হয়েছে কিন্তু দুর্নীতি দমন কমিশনের রিপোর্টে এই মিটারের অনেক দুর্নীতির কথা বেরিয়ে এসেছে। তাই আমরা এই মিটার বন্ধের দাবি জানাচ্ছি।

নেসকো বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১ এর নির্বাহী প্রকৌশলী রুবেল হাওলাদার বলেন, প্রিপেইড মিটারের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়ার এখতিয়ার আমার নেই। বিষয়টি হেড অফিসকে জানানো হবে।

এমদাদুল হক মিলন/এনএইচআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।