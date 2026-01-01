  2. দেশজুড়ে

মেয়ের বাড়ি যাওয়ার পথে ট্রাকচাপায় প্রাণ গেল নারীর

প্রকাশিত: ০৪:৩৮ এএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
স্থানীয়রা রিনা খাতুনকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন

মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার পথে ঝিনাইদহে ট্রাকচাপায় রিনা খাতুন (৬৫) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গোয়ালপাড়া বাজারে মর্মান্তিক এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নারী সদর উপজেলার পাগলাকানাই ইউনিয়নের বড়খাজুরা গ্রামের সবুর মণ্ডলের স্ত্রী।

নিহতের স্বজনরা জানান, রিনা খাতুন সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বের হয়ে নিজের মেয়ের বাড়ি সদর উপজেলা হরিশংকরপুর ইউনিয়নের পানামি গ্রামে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে গোয়ালপাড়া বাজারে রাস্তা পার হওয়ার সময় মাগুরাগামী একটি সবজি বোঝাই ট্রাক তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়।

এ সময় স্থানীয়রা রিনা খাতুনকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ছোয়া ইসরাইল বলেন, রিনা খাতুন হাসপাতালে আসার আগেই মারা গেছেন। আমরা তাকে মৃত অবস্থায় পেয়েছি।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সামসুল আরেফিন বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় একজন মারা গেছেন বলে শুনেছি। মরদেহ সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ঘাতক ট্রাকটি শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

