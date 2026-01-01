  2. দেশজুড়ে

দিনাজপুরবাসীর স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেলো

প্রকাশিত: ১০:২৬ এএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
দিনাজপুর-৩ সদর আসনের ভোটারদের স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেলো। তারা আর কোনো দিনও দিনাজপুরের সুকন্যা বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে ভোট দিয়ে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পারবেন না। বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে দিনাজপুরবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেলো।

রিকশাচালক সিদ্দিক হোসেন বলেন, বেগম খালেদা জিয়া দিনাজপুরে অনেক উন্নয়ন করেছেন। তিনি দিনাজপুরের মেয়ে। আমাদের স্বপ্ন ছিল তাকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে পাওয়া। সে সুযোগও এবার তৈরি হয়েছিল। আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম তার হাত ধরেই দিনাজপুরের বাকি উন্নয়নগুলো হবে। কিন্তু তা আর হবে না।

সদর উপজেলার শশরা ইউনিয়নের কাগজিয়া পাড়ার মোকলেছার রহমান বলেন, খালেদা জিয়ার বড় বোন মরহুম খুরশিদ জাহান হক চকলেট আপার হাত দিয়ে তিনি দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ, জিয়া হার্ট ফাউন্ডেশন অ্যান্ড রিসার্চ স্টোর, তৈয়বা বেগম রেডক্রিসেন্ট রক্তদান কেন্দ্রসহ অনেক উন্নয়ন করেছিলেন। আমরা এবার তাকে ইতিহাসের সর্বোচ্চ ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে মুখিয়ে ছিলাম। কিন্তু তা আর হলো না।

শহরের প্রবীণ ভোটার এনামুল হক বলেন, ভেবেছিলাম এবার নিজের মানুষকে ভোট দেবো। কিন্তু আর হলো না। উনি (খালেদা জিয়া) তার আদি ঠিকানাকে কখনো ভুলে যাননি। তার উন্নয়নগুলো উল্লেখ করার মতো।

দিনাজপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মোফাজ্জল হোসেন দুলাল বলেন, বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির কিংবদন্তি ছিলেন। তার মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। আমি তার রুহের মাগফেরাত কামনা করি।

এদিকে বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে দিনাজপুরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তার পৈত্রিক ভিটা তৈয়বা ভিলায় চলছে কোরআন তেলাওয়াত, উত্তোলন করা হয়েছে কালো পতাকা। বিএনপির নেতাকর্মীরা কালো ব্যাজ ধারণ করেছেন।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দিনাজপুর-৩ (সদর) আসনে প্রথমবারের মতো প্রার্থী হয়েছিলেন বেগম খালেদা জিয়া।

