পিরোজপুরে নদীতে বিষ দিয়ে মাছ ধরায় ৩ জেলের কারাদণ্ড

পিরোজপুরে নদীতে বিষ দিয়ে মাছ ধরায় ৩ জেলের কারাদণ্ড
পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়ায় পোনা নদীতে বিষ প্রয়োগ করে মাছ শিকারের সময় তিন জেলেকে হাতেনাতে আটক করেছে কোস্টগার্ড। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সকাল ৬টার দিকে ১ নম্বর ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের উত্তর শিয়ালকাঠি পোনা নদীতে এ ঘটনা ঘটে।
আটকরা হলেন, উত্তর শিয়ালকাঠি গ্রামের হাফিজুল খান (৩৫), রফিকুল ইসলাম (৩৫) ও কামলা খলিফা (৪৫)।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন ভাণ্ডারিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) উজ্জ্বল হালদার। তিনি মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইনে হাফিজুল খানকে এক মাসের কারাদণ্ড ও পাঁচশত টাকা এবং রফিকুল ইসলাম ও কামল খলিফাকে ১৫ দিন কারাদণ্ড ও প্রতেককে পাঁচশত টাকা জরিমানা করেন। এসময় উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।
ভাণ্ডারিয়া কোস্ট গার্ড কন্টিনজেন্ট কমান্ডার মো. রাজু আহম্মেদ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পোনা নদীতে বিষ দিয়ে মাছ ধরার সময় তিনজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে দুটি নৌকা জব্দ করা হয়েছে। তবে এ সময় খালেক নামে একজন পালিয়ে যান।
মো. তরিকুল ইসলাম/আরএইচ/এমএস