রাঙ্গামাটিতে গ্রিল কেটে আটকা পড়া দুই শিশু উদ্ধার

জেলা প্রতিনিদি রাঙ্গামাটি
প্রকাশিত: ০৫:৩০ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
রাঙ্গামাটিতে গ্রিল কেটে আটকা পড়া দুই শিশু উদ্ধার

রাঙ্গামাটি শহরের আমানতবাগ এলাকার একটি বাড়ির কক্ষে আটকা পড়া দুই শিশুকে জানালার গ্রিল কেটে উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস।

স্থানীয়দের ভাষ্যমতে সকালে বাবা মায়ের অনুপস্থিতে শিশুরা ঘরের ছিটকিনি আটকিয়ে দেয়। এতে কক্ষটিতে আটকে পড়ে ৩ বছর ও ১ বছরের দুই শিশু । পরে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে ওয়‍্যারহাউজ ইন্সপেক্টর মুর্শিদুল ইসলামের নেতৃত্বে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘরের গ্রিল কেটে আটকে পড়া দুই শিশুকে সুস্থভাবে উদ্ধার করে।

ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউজ পরিদর্শক মুর্শিদুল ইসলাম জানান, অসাবধানতাবশত ঘরের দরজার ছিটকিনি আটকিয়ে দেওয়াতে শিশুদুটি আটকে পড়ে ঘরে। দ্রুত ঘরের জানালার গ্রিল কেটে তাদের উদ্ধার করা হয়।

