চাঁপাইনবাবগঞ্জে ডিউটিরত অবস্থায় এসআইয়ের মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁপাইনবাবগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৮:৪৭ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
চাঁপাইনবাবগঞ্জ পুলিশ লাইন্সে কর্মরত অবস্থায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে (হার্ট অ্যাটাক) আব্দুল আলিম নামে এক উপ-পরিদর্শকের (এসআই) মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত পুলিশ কর্মকর্তা আব্দুল আলিম পাবনার সুজানগর উপজেলার বাড়ইপাড়া গ্রামের মৃত বন্দের আলীর ছেলে। তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ পুলিশ লাইনসে কর্মরত ছিলেন।

জানা যায়, বিকেলে কর্মরত অবস্থায় হার্ট অ্যাটাক করলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ সদস্যরা। এসময় অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান চিকিৎসক। রামেক হাসপাতালে নেওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডা. রুমালী খাতুন জানিয়েছেন, এক পুলিশ সদস্য হার্ট অ্যাটাকের পর প্রথমবার হাসপাতালে ভর্তি করা হলে অবস্থা গুরুতর থাকায় তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। কিছুসময় পরে তাকে পুনরায় হাসপাতালে আনা হলে তিনি মারা যান।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, পুলিশ লাইনসে কর্মরত ছিলেন তিনি। এসময় হঠাৎ অসুস্থতা অনুভব করেন। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেছে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

