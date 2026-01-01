এইচএসসি পাস তুষার পেশায় লেখক, নেই বাড়ি-গাড়ি

এইচএসসি পাস তুষার পেশায় লেখক, নেই বাড়ি-গাড়ি
নির্বাচনি হলফনামায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম-আহ্বায়ক সারোয়ার তুষারের সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি উল্লেখ করা হয়েছে। পেশায় লেখক হিসেবে বছরে আয় করেন তিন লাখ ৪০ হাজার টাকা। নেই বাড়ি-গাড়ি বা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি।
তুষারের কাছে নগদ আছে তিন লাখ টাকা। আয়কর রিটার্নে সম্পদ দেখিয়েছেন দুই লাখ ২০ হাজার টাকা। তার নামে কোনো ফৌজদারি মামলা নেই। হলফনামায় তার স্থাবর ও অস্থাবর কোনো সম্পদের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি।
সারোয়ার তুষার নরসিংদী-২ (পলাশ) আসন থেকে নির্বাচনে অংশ নিতে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ে তার মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেন জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটানিং কর্মকর্তা আনোয়ার হোসাইন।
এই আসনে তুষার বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
এনসিপির যুগ্ম-আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার বলেন, ‘আমার সব তথ্য হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর বাইরে আমার নিজস্ব বা আমার নামে কোনো কিছুই নেই। এমনকি আমার নামে কোনো বাড়ি-গাড়িও নেই।’
