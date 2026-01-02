শীতার্ত মানুষের পাশে ‘চুয়াডাঙ্গা ভলান্টিয়ার্স’

শীতার্ত মানুষের পাশে ‘চুয়াডাঙ্গা ভলান্টিয়ার্স’
শীতার্ত অসহায় মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে সামাজিক সংগঠন ‘চুয়াডাঙ্গা ভলান্টিয়ার্স’। বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সকালে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলায় (কেশবপুর মাধ্যমিক স্কুলে) এই শীতবস্ত্র দেওয়া হয়।
বছরের প্রথম দিনে নতুন এই কম্বল ও শীতের কাপড় পেয়ে অনেক বয়োবৃদ্ধ ও দুস্থ মানুষের মুখে হাসি ফুটে ওঠে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সাবেক আহ্বায়ক ও সংগঠনের সভাপতি আসলাম হোসেন। তিনি বলেন, আমরা চাই বছরের শুরুটা যেন ত্যাগের মধ্য দিয়ে হয়। আমাদের এই ক্ষুদ্র উপহার যদি একজন শীতার্ত মানুষকে শান্তি দেয়, তবেই আমাদের সংগঠনের সার্থকতা।
শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের, কোষাধ্যক্ষ হাসান তুরাবী এবং সহ-সম্পাদক আনোয়ার হোসেন।
