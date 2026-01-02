  2. দেশজুড়ে

ঝিনাইদহ-৪

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৫৫ এএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ-সদর আংশিক) আসনে নিজের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মুর্শিদা খাতুন (মুর্শিদা জামান পপি)। এ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে লড়বেন রাশেদ খাঁন। তিনি সম্প্রতি গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করে বিএনপিতে যোগদান করেন।

মুর্শিদা খাতুন (মুর্শিদা জামান পপি) জেলা বিএনপির উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য ও বিএনপির সাবেক সাংসদ শহিদুজ্জামান বেল্টুর স্ত্রী।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা বরাবর লিখিত আবেদন করে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন তিনি। আবেদনে মুর্শিদা খাতুন নিজের প্রার্থিতা প্রত্যাহারের কারণ হিসেবে ‘ব্যক্তিগত কারণ’ উল্লেখ করেন।

এব্যাপারে মুর্শিদা খাতুনের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। তবে সূত্র ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় মুর্শিদা খাতুনের আবেদনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গত সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) দুপুরে কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে পৃথকভাবে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি।

এদিকে রাশেদ খাঁন ঝিনাইদহ-৪ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পাওয়ায় বিএনপির স্থানীয় নেতাকর্মীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এছাড়া কাফনের কাপড় পরে বিক্ষোভের ঘটনাও ঘটেছে।

জানা গেছে, এ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেন সেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ এবং সাবেক সাংসদপত্নী মুর্শিদা খাতুন।

