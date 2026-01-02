গাইবান্ধায় জামায়াতের হেভিওয়েট প্রার্থীসহ আটজনের মনোনয়ন বাতিল

গাইবান্ধায় জামায়াতের হেভিওয়েট প্রার্থীসহ আটজনের মনোনয়ন বাতিল
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের প্রথম দিনে গাইবান্ধার দুটি আসনে জামায়াতে ইসলামীর হেভিওয়েটসহ মোট আটজন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।
শুক্রবার (২ জানুয়ারি) জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যাচাই-বাছাইয়ে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, গাইবান্ধা-১ আসনের মোট পাঁচ প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হয়। তারা হলেন, জামায়াত প্রার্থী মাজেদুর রহমান মাজেদ, স্বতন্ত্র প্রার্থী ছালমা আকতার, মো. মোস্তফা মহসীন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী রমজান আলী, জাতীয় পাটির মাহফুজুল হক সরদার।
অপর দিকে, গাইবান্ধা-২ আসনে মনোনয়ন বাতিল হওয়া প্রার্থীরা হলেন- ইসলামি আন্দোলনের প্রার্থী মোহাম্মদ আব্দুল মাজেদ, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পাটি মিহির কুমার ঘোষ, খেলাফত মজলিশের প্রার্থী এ কেএম গোলাম আযম।
রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান মোল্লা জানান, মনোনয়নপত্রে ত্রুটি এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের অসংগতি থাকায় এসব প্রার্থীর আবেদন বাতিল করা হয়েছে। তবে তিনি উল্লেখ করেন , বাতিল হওয়া প্রার্থীদের জন্য নির্বাচন কমিশনের বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপিল করার সুযোগ রয়েছে। আপিল নিষ্পত্তির পরেই চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।
