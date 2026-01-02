সিলেট আধুনিক তথ্য কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ
কাজের গুণগত মান বজায় রেখে দ্রুত সিলেট আধুনিক তথ্য কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানা।
শুক্রবার (২ জানুয়ারি) নগরীর টিলাগড়ে নির্মাণাধীন এই প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে তিনি সংশ্লিষ্টদের এই নির্দেশনা দেন।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের অধীনে জেলা পর্যায়ে আধুনিক তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১৬ কেটি ৬৭ লাখ ৯০ হাজার টাকা ব্যয়ে এটির নির্মাণকাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। পরিদর্শনকালে তথ্য সচিব নির্মাণ কাজে সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের নির্দেশ দেন।
মাহবুবা ফারজানা বলেন, আধুনিক তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পে সরকার বরাদ্দকৃত অর্থ স্বচ্ছতার সঙ্গে ব্যয় করতে হবে। আর্থিক ব্যয়ে স্বচ্ছতার পাশাপাশি যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে।
তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রের পক্ষে বারবার এ ধরনের ব্যয়বহুল প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এ বিবেচনায় যে কোনো মূল্যে প্রকল্পের প্রতিটি অর্থ সর্বোচ্চ জবাবদিহি এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজে লাগাতে হবে। সিলেট অঞ্চল ভূমিকম্পের উচ্চ ঝুঁকিতে থাকায় তিনি ভবন নির্মাণে সিসমিক ডিজাইনের বিষয়টি বিবেচনায় রাখার তাগিদ দেন।
পরিদর্শনকালে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মোহাম্মদ আলতাফ-উল-আলম, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবদুল জলিল, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব রিয়াসাত আল ওয়াসিফ, যুগ্মসচিব মাহফুজা আখতার, জেলা পর্যায়ে আধুনিক তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. মনিরুজ্জামান ও মন্ত্রণালয়ের অন্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।
পরে তথ্য সচিব টিলাগড়ে বাংলাদেশ বেতারের সিলেট কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন প্রকল্পের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন।
আহমেদ জামিল/কেএইচকে/এএসএম