হলফনামা
সাড়ে ৩ কোটি টাকা সম্পদের মালিক ইলিয়াস মোল্যা, ব্যাংকে জমা ৮০ লাখ
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফরিদপুর-১ (বোয়ালমারী, আলফাডাঙ্গা ও মধুখালী) আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী ড. মো. ইলিয়াস মোল্যা। নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া তার হলফনামায় তিনি শিক্ষকতা ও ভাতা বাবদ বছরে ছয় লাখ ৩১ হাজার ৩৬১ টাকা আয় দেখিয়েছেন।
সঞ্চয়পত্র ও ব্যাংক আমানতের লভ্যাংশ থেকে বছরে দুই লাখ ৩৫ হাজার ৭১৫ টাকা এবং বাড়ি ও দোকান ভাড়া থেকে তিন লাখ ৬ হাজার টাকা আয় হয় তার। পাশাপাশি তার নির্ভরশীলদেরও বাড়ি ভাড়া ও ব্যাংক সুদ থেকে বার্ষিক এক লাখ ৪৪ হাজার টাকা আয় রয়েছে। তার স্থাবর সম্পদের বর্তমান বাজার মূল্য তিন কোটি ৫০ লাখ টাকা।
আর্থিক স্থিতির ক্ষেত্রে ড. ইলিয়াস মোল্লার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নগদ অর্থ ও ব্যাংক জমা রয়েছে। হলফনামার তথ্যমতে, তার নিজের নামে বিভিন্ন ব্যাংকে প্রায় ৮০ লাখ টাকার বেশি জমা রয়েছে, যার বড় অংশই ইসলামী ব্যাংক ও এনআরবিসি ব্যাংকে। এছাড়া তার নামে ৫৪ লাখ টাকার স্থায়ী আমানত রয়েছে। তার স্ত্রীর নামেও প্রায় ২৯ লাখ টাকার ব্যাংক আমানত ও সাড়ে পাঁচ লাখ টাকার শেয়ার রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।
স্থাবর সম্পদের তালিকায় সাভারের জাহাঙ্গীরনগর কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি এবং ফরিদপুরের নিজ এলাকায় তার অকৃষি জমি ও ভবন রয়েছে। হলফনামায় এসব স্থাবর সম্পদের বর্তমান বাজার মূল্য তিন কোটি ৫০ লাখ টাকা দেখানো হয়েছে। তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ২৪ লাখ টাকা মূল্যের একটি গাড়ি রয়েছে।
প্রার্থীর নিজের ২৫ ভরি এবং স্ত্রীর ৩০ ভরি সোনা রয়েছে। তবে তার বিরুদ্ধে বর্তমানে কোনো মামলা নেই বা অতীতেও কোনো ফৌজদারি মামলা ছিল না বলে উল্লেখ করেছেন।
এন কে বি নয়ন/এসআর