ঝিনাইদহে কুকুরের কামড়ে শিশুসহ আহত ৯

ঝিনাইদহে কুকুরের কামড়ে শিশুসহ আহত ৯
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে একদিনে কুকুরের কামড়ে আহত হয়েছেন শিশুসহ ৯ জন। শুক্রবার (২ জানুয়ারি) সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এসব ঘটনা ঘটে। আহতরা কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভ্যাকসিন নিতে এসে ভ্যাকসিন না পেয়ে চরম বিপাকে পড়েন৷
আহতরা হলেন- কালীগঞ্জ পৌর এলাকার বলিদাপাড়া গ্রামের বয়োবৃদ্ধ আমিরুল ইসলাম (৬০), চাচড়া গ্রামের শিশু ইমাম মাহাদী (৫), জামাল ইউনিয়নের বড় তালিয়ান গ্রামের সুমন বিশ্বাস (৩২), শিকারপুর গ্রামের সাধনা বিশ্বাস (৩০), নাছোহাটি গ্রামের বয়োবৃদ্ধ সৈয়দ আলী (৭৫), রাখালগাছি ইউনিয়নের চাঁদপাড়া গ্রামের সাদ আলী (৬০), মোল্ল্যাকুয়া গ্রামের নজরুল ইসলাম (৬২), নিয়ামতপুর ইউনিয়নের বলরামপুর গ্রামের আরশ আলী (২২), ও বড় রায়গ্রামের বিপ্লব হোসেনের শিশু কন্যা রাইসা (৩)। এরমধ্যে একজন রয়েছেন বিড়ালে কামড়ানোর রোগীও রয়েছেন।
রোগীদের স্বজনরা জানান, কুকুরে কামড়ের শিকার হয়ে চিকিৎসা নিতে এসে হাসপাতালে ভ্যাকসিন মেলেনি। বাধ্য হয়ে বাজারের ওষুধের দোকান থেকে ব্যয়বহুল ভ্যাকসিন কিনে চিকিৎসা নিচ্ছেন।
কালীগঞ্জ উপজেলা ও স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রেজাউল করিম বলেন, কুকুরের কামড়ে ৯ জন আহত হয়ে হাসপাতালে আসেন। তাদের চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। ভ্যাকসিনের চাহিদা পাঠানো হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে সরকারি ভ্যাকসিন হাসপাতালে পাওয়া যাবে।
এম শাহজাহান/এমএন/এএসএম