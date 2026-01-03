  2. দেশজুড়ে

পদ্মায় আঁটি ধরে ভাসছিলেন বাবা-ছেলে, উদ্ধার করলো পুলিশ

জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ০৯:৪৪ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
ফরিদপুরের চরভদ্রাসনে পদ্মা নদী থেকে ভাসমান অবস্থায় এক বাবা ও তার ছেলেকে উদ্ধার করেছে স্থানীয় থানা পুলিশ। শনিবার (৩ জানুয়ারি) দুপুরে চরভদ্রাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনোয়ার হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

শুক্রবার (২ জানুয়ারি) বিকেলে চরাঞ্চলের বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনে যাওয়ার সময় চরঝাউকান্দা ইউনিয়ন সংলগ্ন পদ্মা নদী থেকে তাদের উদ্ধার করা হয়। তবে উদ্ধারকাজে ব্যস্ত থাকায় বাবা ও ছেলের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

উদ্ধারে অংশ নেওয়া চরভদ্রাসন থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. রফিকুজ্জামান জানান, ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনের দায়িত্বে থাকা পুলিশের টিম স্পিডবোটে করে নদীপথে যাওয়ার সময় নদীতে ভাসমান অবস্থায় মানুষ দেখতে পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে একজন মাঝবয়সী ব্যক্তি ও একটি শিশুকে উদ্ধার করা হয়।

পরে জানা যায়, ওই ব্যক্তি তার ছেলেকে নিয়ে চরে কাশবন কাটতে গিয়েছিলেন। কাশবনের অতিরিক্ত বোঝার কারণে নৌকাটি ডুবে যায়। এরপর কাশবনের আঁটি ধরে বাবা ও ছেলে নদীতে ভাসতে থাকেন।

উদ্ধারের পর পুলিশ সদস্যরা তাৎক্ষণিকভাবে তাদের একটি জেলে নৌকায় তুলে কম্বল দিয়ে শরীর গরম করার ব্যবস্থা করেন। একই সঙ্গে জেলে নৌকার সহায়তায় ডুবে যাওয়া নৌকাটিও উদ্ধার করা হয়। পরে উদ্ধারকৃত নৌকাতেই বাবা ও ছেলেকে তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

চরভদ্রাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, চরাঞ্চলের ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে স্পিডবোটে টহলরত অবস্থায় নদীতে ভাসমান মানুষ দেখতে পেয়ে পুলিশ সদস্যরা দ্রুত উদ্ধার অভিযান চালান। পরে একটি শিশু ও একজন মাঝবয়সী ব্যক্তি নদী থেকে উদ্ধার করেন। এসময় জানা যায় তারা দুইজন বাবা-ছেলে।

