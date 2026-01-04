সুন্দরবনে হরিণ শিকারের ফাঁদে আটকে পড়েছে বাঘ

সুন্দরবনে হরিণ শিকারের ফাঁদে আটকে পড়েছে বাঘ
মোংলার সুন্দরবনের শরকির খাল সংলগ্ন বনের অভ্যন্তরে শিকারীদের পাতা হরিণ শিকারের ফাঁদে আটকে পড়েছে একটি বাঘ। রোববার (৪ জানুয়ারি) সকালে বিশেষজ্ঞরা বাঘটি উদ্ধার অভিযান শুরু করবে বনবিভাগ।
সুন্দরবন পূর্ব বনবিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জের সহকারী বনসংরক্ষক দ্বীপন চন্দ্র দাস বলেন, মোংলার বৈদ্ধমারী ও জয়মনি এলাকার মাঝামাঝি শরকির খাল পাড়ের সুন্দরবনের অভ্যন্তরে শিকারীদের পেতে রাখা হরিণ শিকারের ফাঁদে একটি বাঘ আটকে পড়ে। শনিবার দুপুরের পর এ খবর পেয়ে সেখানে বনবিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে পাঠানো হয়। তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পান ফাঁদে একটি বাঘ আটকে রয়েছে। এরপর বনবিভাগের স্টাফরা শরকির খাল পাড় এলাকা কর্ডন করে রেখেছে, যাতে কোনো লোকজন সেখানে যেতে না পারে।
তিনি বলেন, খাল পাড় থেকে আধা কিলোমিটার বনের ভিতরে বাঘটি ফাঁদে আটকে রয়েছে। বাঘটি উদ্ধারে ঢাকা থেকে বনবিভাগের একজন ভেটেনারী সার্জন আনা হচ্ছে। তিনি রোববার সকালে পৌঁছালেই বাঘ উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করা হবে।
দ্বীপন চন্দ্র দাস বলেন, বাঘটি উদ্ধারে ট্যাংকুলাইজার ব্যবহার করা হবে। গুলির মাধ্যমে এ ট্যাংকুলাইজার বাঘের শরীরে প্রবেশ করানো হবে। ট্যাংকুলাইজার করার পর বাঘটি আধা ঘণ্টা অচেতন থাকবে। তখন সেটিকে ফাঁদ থেকে ছাড়ানো হবে। এছাড়া বাঘটি যদি অন্য কোনো আঘাতে অসুস্থ হয়ে থাকে তাহলে সেটি উদ্ধার করে লোহার খাঁচায় বন্দি করে খুলনা কিংবা ঢাকায় বনবিভাগের রেসকিউ সেন্টারে পাঠানো হবে।
