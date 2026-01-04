  2. দেশজুড়ে

সেতুর রেলিং ভেঙে নদীতে ট্রাক, নিহত ২

প্রকাশিত: ০৮:৫৬ এএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
ঝিনাইদহের শৈলকূপায় সেতুর রেলিং ভেঙে কুমার নদীতে পড়ে গেছে একটি পণ্যবাহী ট্রাক। এ ঘটনায় দুই জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শনিবার (৩ জানুয়ারি) দিনগত রাত ১টার দিকে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়কের গাড়াগঞ্জ বাজার পেরিয়ে বড়দাহ পুরাতন ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঝিনাইদহ আরাপপুর হাইওয়ে পুলিশের ইনচার্জ মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, রাতে যশোর থেকে একটি ডাল বোঝায় ট্রাক পাবনা যাচ্ছিলো। রাত ১টার দিকে গাড়াগঞ্জ এলাকার বড়দাহ পুরাতন ব্রিজে এলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিং ভেঙে নদীতে পড়ে যায়।

পুলিশ জানায়, খবর পেয়ে শৈলকূপা ও ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিসের ২টি ইউনিট উদ্ধার কাজ শুরু করে। পরে রোববার ভোরে মুবারক হোসেন ও সকাল ৮টার দিকে ট্রাকচালক সোহেল শেখের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তাদের বাড়ি পাবনা সদর উপজেলার গাজামানিকুন্ডা গ্রামে।

