ফরিদপুর-৪
বিএনপির প্রার্থী শহিদুলের বার্ষিক আয় ১৮ লাখ টাকা, স্ত্রীর ১৩ লাখ
ফরিদপুর-৪ আসন (ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন) থেকে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শহিদুল ইসলাম বাবুল। নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী তার বার্ষিক আয় ১৮ লাখ ৮৫ হাজার ৭৯৪ টাকা। স্ত্রীর বার্ষিক আয় দেখানো হয়েছে ১৩ লাখ ১৬ হাজার ৩৯ টাকা।
অস্থাবর সম্পদ হিসেবে তার নিজের নামে নগদ অর্থ রয়েছে ১৫ হাজার ৭০২ টাকা, ব্যাংকে জমা আট লাখ ৮২ হাজার ৭২০ টাকা। এছাড়া তার মালিকানায় প্রাইভেটকার, বাস ও ট্রাকসহ যানবাহনের মূল্য দেখানো হয়েছে ২৭ লাখ ৩০ হাজার টাকা। তার নিজের নামে কোনো স্বর্ণালংকার নেই বলে হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে।
অন্যদিকে তার স্ত্রী নাজনীন রীনার অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি। তার নগদ অর্থ রয়েছে ২৭ লাখ ৬৬ হাজার ৫৩৮ টাকা এবং ব্যাংকে জমা এক লাখ ৬৭ হাজার ২১৯ টাকা। সঞ্চয়পত্র, ফিক্সড ডিপোজিট ও ডাক সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ রয়েছে মোট ৩২ লাখ টাকা। এছাড়া তার নামে ২১ ভরি স্বর্ণালংকার, এক লাখ ৫০ হাজার ৫০০ টাকার ইলেকট্রনিক পণ্য এবং এক লাখ ৪০ হাজার টাকার আসবাবপত্র রয়েছে।
আয়কর সংক্রান্ত তথ্যে দেখা যায়, শহিদুল ইসলাম বাবুল সবশেষ আয়বর্ষে এক লাখ ১৫ হাজার ৯৭৯ টাকা আয়কর পরিশোধ করেছেন। তার স্ত্রী নাজনীন রীনা আয়কর দিয়েছেন ৪১ হাজার ৩৪৫ টাকা।
শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে ৪০টি মামলা ছিল। তবে সবগুলো মামলা থেকেই খালাস পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে তার বিরুদ্ধে কোনো বিচারাধীন মামলা নেই বলে জানিয়েছেন তিনি।
