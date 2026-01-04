  2. দেশজুড়ে

নেত্রকোনা-৫ আসনে জামায়াত প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নেত্রকোনা
প্রকাশিত: ০৭:১৭ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
জামায়াতের প্রার্থী মাসুম মোস্তাফা

মামলা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে নেত্রকোনা-৫ (পূর্বধলা) আসনের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মাসুম মোস্তাফার মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করেছেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো. সাইফুর রহমান।

রোববার (৪ জানুয়ারি) বিকেলে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা জানান, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় মাসুম মোস্তাফা একটি মামলার রায়ের বিষয়ে ভুল তথ্য দিয়েছেন। নির্বাচন আইন অনুযায়ী, মনোনয়নপত্রে দেওয়া কোনো তথ্য ভুল বা বিভ্রান্তিকর হলে সেটি অবৈধ হিসেবে গণ্য হয়। এ কারণেই তার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, নির্বাচন আইন অনুযায়ী এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ রয়েছে। ফলে আপাতত মাসুম মোস্তাফার মনোনয়নপত্র অবৈধ হিসেবে বিবেচিত হলেও পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিষয়টি চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাসুম মোস্তাফা বলেন, ‘আমার একটি তথ্যগত ভুলের কারণে আমার মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে। তবে এই ভুলটি ইচ্ছাকৃত নয়। আগামীকাল থেকেই মনোনয়নের বৈধতা ফিরে পাওয়ার জন্য আপিল প্রক্রিয়া শুরু করবো। আশা করি আমার মনোনয়নের বৈধতা ফিরে পাবো।’

