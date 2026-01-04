  2. দেশজুড়ে

প্রার্থিতা ফিরে পেলেন জামায়াত প্রার্থী শিক্ষক মাজেদুর রহমান

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:২৪ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের গাইবান্ধা-১ সুন্দরগঞ্জ আসনের জামায়াত ইসলামীর প্রার্থী অধ্যাপক মাজেদুর রহমান মাজেদকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

রোববার (৪ জানুয়ারি) দুপুরে জেলা রিটারিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান মোল্লা বিষয়টি নিশ্চিত করছেন।

এর আগে (২ জানুয়ারি) শুক্রবার রিটারিং কর্মকর্তা জামায়াত প্রার্থী মাজেদুর রহমান মাজেদ এমপিওভুক্ত কলেজের শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে জড়িত থাকায় তার প্রার্থিতা অবৈধ হিসেবে ঘোষণা করেন।

জেলা রিটারিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান মোল্লা বলেন, জামায়াত প্রার্থী এমপিওভুক্ত কলেজের শিক্ষকতায় সম্পৃক্ত থাকায় ওনার প্রার্থী অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে নির্বাচন কমিশন থেকে চিঠি পেয়েছি শিক্ষকতার পেশার সঙ্গে থেকেও জনপ্রতিনিধি হতে কোনো বাধা নেই। এজন্য মাজেদুর রহমান মাজেদের প্রার্থিতা বৈধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

এর আগে গত শুক্রবার গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) ও গাইবান্ধা-২ (সদর) আসনে জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি, ইসলামী আন্দোলন, সিপিবি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ মোট ৮ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। এ নিয়ে জেলার সংসদীয় পাঁচ আসনে ৪৫ জন মনোনয়ন দাখিলকারী প্রার্থীর মধ্যে ১৬ জনের মনোনয়ন বাতিল এবং বাকি ২৯ জন প্রার্থী বৈধ ঘোষণা করা হয়।

তফসিল অনুযায়ী, ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের পর মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের তারিখ ৫-৯ জানুয়ারি। আপিল নিষ্পত্তি ১০-১৮ জানুয়ারি। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। প্রতীক বরাদ্দ করা হবে ২১ জানুয়ারি। আর আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

আনোয়ার আল শামীম/এমএন/এমএস

