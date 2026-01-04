জুনায়েদ আল হাবীব
আমি এমপি হবো, আমার খেজুর গাছটাকে যদি ধানের শীষ বানান
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের প্রার্থী জুনায়েদ আল হাবীব বলেছেন, আমি এমপি হবো ইনশাআল্লাহ, আপনারা সবাই মিলে যদি আমার খেজুর গাছটাকে ধানের শীষ বানান। ধানের মার্কা নিয়ে যদি আপনাদের একজন দাঁড়াতেন, তার জন্য যেভাবে কাজ করতেন আপনারা যদি সেভাবে কাজ করেন।
রোববার (৪ জানুয়ারি) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলা বিএনপি আয়োজিত খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিলে তিনি এই মন্তব্য করেন।
জুনায়েদ আল হাবীব ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে বিএনপি জোটের মনোনীত প্রার্থী। তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সহসভাপতি পদে রয়েছেন। হেফাজতে ইসলাম ঢাকা মহানগরীর সভাপতিও তিনি।
এসময় জুনায়েদ আল হাবীব আরও বলেন, ‘তারেক রহমান এদেশের দ্বীনদার আলেম সমাজের হৃদয়ে প্রবেশ করে ফেলেছেন। সংবর্ধনা সভায় তিনি হাত উঁচু করে আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছেন।’
দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অর্থনীতি বিষয়ক সম্পাদক ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার খালেদ হোসেন মাহবুব শ্যামল।
বক্তব্য রাখেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য শেখ মোহাম্মদ শামীম, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, সিনিয়র সহসভাপতি জহিরুল হক খোকন, আশুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি শাজাহান সিরাজ প্রমুখ।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এসআর